В 1 сезоне 2 серии сериала «Когда плачут цикады» сотрудники правоохранительных органов просят Кейчи стать осведомителем после того, как нашли труп его знакомого. Кейчи упрекает Рену в сокрытии сведений. Она отвечает ему, что у всех есть свои тайны.
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