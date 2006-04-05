В 1 сезоне 11 серии сериала «Когда плачут цикады» после психического срыва Сатоко Кейчи принимает непростое решение. Он собирается пойти на радикальные меры, чтобы помочь девочке раз и навсегда избавиться от чудовищного обращения со стороны дяди.
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail