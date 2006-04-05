В 1 сезоне 9 серии сериала «Когда плачут цикады» Кейчи узнал о таинственных обстоятельствах, связанных со старшим братом Сатоко, Сатоши. Оказалось, что он уехал из деревни. Однако когда Кейчи говорит о Сатоши при Шион и Рене, их реакция удивляет.
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