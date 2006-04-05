В 1 сезоне 7 серии сериала «Когда плачут цикады» Кейчи намеками сообщает Рике о том, что он проник внутрь священного храма. Его откровенное признание может поставить под угрозу жизни Рики и Сатако. Через некоторое время девушки таинственно исчезают.
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