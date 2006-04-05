В 1 сезоне 6 серии сериала «Когда плачут цикады» становится известно, что после того, как Томитакэ и Такано проникли в священный храм с Кейчи и Шион, они погибли. Кейчи и Шион вполне могут оказаться следующими жертвами проклятия Оясиро-сама.
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