В 1 сезоне 17 серии сериала «Когда плачут цикады» становится известно, что Шион живет как Мион, ее забирают в фамильное поместье. Девушка рассказывает о семейной тайне, которая является весьма постыдной. После этого Шион приходится нелегко.
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