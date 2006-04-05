В 1 сезоне 21 серии сериала «Когда плачут цикады» сумасшествие и одержимость Шион достигают апогея. Она уже не может контролировать свои мысли. Кейчи всеми силами стремится помочь ей и Мион, но его искреннее желание не приводит к нужным результатам.
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