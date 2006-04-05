Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Когда плачут цикады Сезоны Сезон 1 Серия 21

Когда плачут цикады 2006 21 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Унесенные призраками демона, часть 1
Сезон 1 / Серия 1 5 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 2
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 3
Сезон 1 / Серия 3 19 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 4
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 1
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 2
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 3
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 4
Сезон 1 / Серия 8 24 мая 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 1
Сезон 1 / Серия 9 31 мая 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 2
Сезон 1 / Серия 10 7 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 3
Сезон 1 / Серия 11 14 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 4
Сезон 1 / Серия 12 21 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 5
Сезон 1 / Серия 13 28 июня 2006
Глава: Трата времени, часть 1
Сезон 1 / Серия 14 5 июля 2006
Глава: Трата времени, часть 2
Сезон 1 / Серия 15 11 июля 2006
Глава: Открытие глаз, часть 1
Сезон 1 / Серия 16 18 июля 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 2
Сезон 1 / Серия 17 25 июля 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 3
Сезон 1 / Серия 18 1 августа 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 4
Сезон 1 / Серия 19 8 августа 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 5
Сезон 1 / Серия 20 15 августа 2006
Глава: Открытие глаз, часть 6
Сезон 1 / Серия 21 22 августа 2006
Глава: Искупление, часть 1
Сезон 1 / Серия 22 29 августа 2006
Глава: Искупление, часть 2
Сезон 1 / Серия 23 5 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 3
Сезон 1 / Серия 24 12 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 4
Сезон 1 / Серия 25 19 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 5
Сезон 1 / Серия 26 26 сентября 2006
О чем серия

В 1 сезоне 21 серии сериала «Когда плачут цикады» сумасшествие и одержимость Шион достигают апогея. Она уже не может контролировать свои мысли. Кейчи всеми силами стремится помочь ей и Мион, но его искреннее желание не приводит к нужным результатам.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше