В 1 сезоне 19 серии сериала «Когда плачут цикады» Шион уверена, что ее собственные родственники в какой-то мере несут ответственность за многочисленные преступления, которые случаются в деревне. Она не перестает думать об этом и решает принять меры.
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