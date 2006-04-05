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Киноафиша Сериалы Когда плачут цикады Сезоны Сезон 1 Серия 19

Когда плачут цикады 2006 19 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Унесенные призраками демона, часть 1
Сезон 1 / Серия 1 5 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 2
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 3
Сезон 1 / Серия 3 19 апреля 2006
Унесенные призраками демона, часть 4
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 1
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 2
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 3
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2006
Глава: Плавание хлопка, часть 4
Сезон 1 / Серия 8 24 мая 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 1
Сезон 1 / Серия 9 31 мая 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 2
Сезон 1 / Серия 10 7 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 3
Сезон 1 / Серия 11 14 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 4
Сезон 1 / Серия 12 21 июня 2006
Глава: Убийство проклятием, часть 5
Сезон 1 / Серия 13 28 июня 2006
Глава: Трата времени, часть 1
Сезон 1 / Серия 14 5 июля 2006
Глава: Трата времени, часть 2
Сезон 1 / Серия 15 11 июля 2006
Глава: Открытие глаз, часть 1
Сезон 1 / Серия 16 18 июля 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 2
Сезон 1 / Серия 17 25 июля 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 3
Сезон 1 / Серия 18 1 августа 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 4
Сезон 1 / Серия 19 8 августа 2006
Глава: Открытие глаз, Часть 5
Сезон 1 / Серия 20 15 августа 2006
Глава: Открытие глаз, часть 6
Сезон 1 / Серия 21 22 августа 2006
Глава: Искупление, часть 1
Сезон 1 / Серия 22 29 августа 2006
Глава: Искупление, часть 2
Сезон 1 / Серия 23 5 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 3
Сезон 1 / Серия 24 12 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 4
Сезон 1 / Серия 25 19 сентября 2006
Глава: Искупление, часть 5
Сезон 1 / Серия 26 26 сентября 2006
О чем серия

В 1 сезоне 19 серии сериала «Когда плачут цикады» Шион уверена, что ее собственные родственники в какой-то мере несут ответственность за многочисленные преступления, которые случаются в деревне. Она не перестает думать об этом и решает принять меры.

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