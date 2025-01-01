Меню
Glee 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Список сезонов сериала «Хор»
Хор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 19 мая 2009 - 8 июня 2010
 
Хор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 21 сентября 2010 - 24 мая 2011
 
Хор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 20 сентября 2011 - 22 мая 2012
 
Хор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 13 сентября 2012 - 9 мая 2013
 
Хор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов 26 сентября 2013 - 13 мая 2014
 
Хор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 9 января 2015 - 20 марта 2015
 
