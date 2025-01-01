Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Хор
Сезоны
Хор, список сезонов
Glee
18+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Хор»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
19 мая 2009 - 8 июня 2010
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
21 сентября 2010 - 24 мая 2011
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
20 сентября 2011 - 22 мая 2012
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
13 сентября 2012 - 9 мая 2013
Сезон 5 / Season 5
20 эпизодов
26 сентября 2013 - 13 мая 2014
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
9 января 2015 - 20 марта 2015
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667