Хор
Новости
Новости о сериале «Хор»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Новости о сериале «Хор»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.
Написать
11 ноября 2022 15:00
Райан Мерфи хотел, чтобы в «Хоре» роль Уилла Шустера исполнил Джастин Тимберлейк
Также шоураннер признался, что пилотная версия шоу была много мрачнее того, что в итоге вышло в эфир.
Написать
1 ноября 2022 13:42
Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров
Создатели проекта расспросили актеров подросткового шоу о том, как оно повлияло на их взрослую жизнь.
Написать
13 октября 2022 11:54
Звезды «Хора» почтили память Найи Риверы в годовщину ее гибели
Актриса и певица трагически скончалась 8 июля прошлого года.
Написать
9 июля 2021 12:58
