Сериалы про музыкантов

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Скоро в прокате "Кукольник"
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Король и Шут
0.0
драма, биография, музыка
2023, Россия
Дейзи Джонс и The Six
0.0
драма, музыка
2023, США
Пистолет
0.0
драма, музыка, биография
2022, США
1971: Год, который изменил музыку навсегда
0.0
музыка, исторический
2021, США
Wu-Tang: Американская сага
0.0
драма, музыка, исторический
2019, США
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6.0
драма, мюзикл, мелодрама
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