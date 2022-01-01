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Актеры сериала «Хор»

Актеры сериала «Хор» Вся информация о сериале
Дианна Агрон
Дианна Агрон Dianna Agron
Quinn Fabray Крис Колфер
Крис Колфер Chris Colfer
Kurt Hummel Лиа Мишель
Лиа Мишель Lea Michele
Rachel Berry Кори Монтейт
Кори Монтейт Cory Monteith
Finn Hudson Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон Matthew Morrison
Will Schuester Джейн Линч
Джейн Линч Jane Lynch
Sue Sylvester Джейма Мейс
Джейма Мейс Jayma Mays
Emma Pillsbury Блейк Дженнер
Блейк Дженнер Blake Jenner
Ryder Lynn Джессалин Гилсиг
Джессалин Гилсиг Jessalyn Gilsig
Terri Del Monaco/Schuester Даррен Крисс
Даррен Крисс Darren Criss
Blaine Anderson Майк О’Мэлли
Майк О’Мэлли Mike O'Malley
Burt Hummel
Хизер Моррис
Brittany Pierce
Мелисса Беноист
Marley Rose
Naya Rivera
Santana Lopez
Kevin McHale
Artie Abrams
Алекс Ньюэлл
Алекс Ньюэлл Alex Newell
Wade "Unique" Adams
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