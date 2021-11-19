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Алекс Ньюэлл
Алекс Ньюэлл
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Алекс Ньюэлл
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Дата рождения
20 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Линн, Массачусетс, США
Рост
170 см
Биография Алекса Ньюэлла
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Фильмография Алекса Ньюэлла
Необыкновенное Рождество Зои
мюзикл
2021, США
0.0
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Необыкновенное Рождество Зои»
Музыкальный ромком дебютирует на Roku 1 декабря.
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19 ноября 2021 11:34
Появился первый отрывок из полнометражного фильма «Необыкновенное Рождество Зои»
Ода самому чудесному времени года.
Написать
2 ноября 2021 14:13
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