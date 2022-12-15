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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 2009

Рейтинг сериалов 2009 года

Арчер
1 Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.7
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Бывает и хуже
2 Бывает и хуже
комедия, семейный 2009, США
8.6
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Стальной алхимик: Братство
3 Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
8.5
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Сообщество
4 Сообщество
комедия 2009, США
8.3
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Белый воротничок
5 Белый воротничок
драма, комедия, криминал 2009, США
8.3
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Касл
6 Касл
драма, криминал 2009, США
8.1
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Обмани меня
7 Обмани меня
драма, криминал, детектив 2009, США
8.0
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Дневники вампира
8 Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика 2009, США
7.8
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Парки и зоны отдыха
9 Парки и зоны отдыха
комедия 2009, США
7.8
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Город хищниц
10 Город хищниц
комедия 2009, США
7.8
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Американская семейка
11 Американская семейка
комедия, семейный 2009, США
7.7
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Вспомни, что будет
12 Вспомни, что будет
драма, криминал, фантастика 2009, США
7.7
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Отбросы
13 Отбросы
драма, комедия, фантастика 2009, Великобритания
7.6
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Гимнастки
14 Гимнастки
драма, комедия, спорт 2009, США
6.2
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