Девочки Гилмор 2000 - 2007, 7 сезон

Gilmore Girls 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Девочки Гилмор»

В 7 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Люк продолжает сражаться за опеку над своей внебрачной дочерью Эйприл, когда мать хочет увезти ее из города, и не уделяет достаточно времени отношениям с Лорелай. Та проводит ночь с Кристофером и признается в этом Люку, из-за чего пара официально расходится. Однако семейные перипетии Кристофера оказываются ничуть не легче, чем у Люка. Лейн и Зак становятся родителями очаровательных близнецов и постепенно свыкаются с этой непростой ролью. Рори заканчивает свой последний год в колледже. Логан находится в отъезде, но они продолжают отношения на расстоянии.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.2 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Девочки Гилмор»

Длинное завтра The Long Morrow
Сезон 7 Серия 1
26 сентября 2006
Это то, что вы получите ребята That's What You Get, Folks, for Makin' Whoopee
Сезон 7 Серия 2
3 октября 2006
Первый котильон Лорелай Lorelai's First Cotillion
Сезон 7 Серия 3
10 октября 2006
Замечательно, замечательно 'S Wonderful, 'S Marvelous
Сезон 7 Серия 4
17 октября 2006
Великое зловоние The Great Stink
Сезон 7 Серия 5
24 октября 2006
Вперед, Бульдоги! Go, Bulldogs!
Сезон 7 Серия 6
7 ноября 2006
Французский твист French Twist
Сезон 7 Серия 7
14 ноября 2006
Лорелай идет в Планетарий Introducing Lorelai Planetarium
Сезон 7 Серия 8
21 ноября 2006
Вязать, люди, вязать Knit, People, Knit!
Сезон 7 Серия 9
28 ноября 2006
Веселые драки Merry Fisticuffs
Сезон 7 Серия 10
5 декабря 2006
Секрет Санты Santa's Secret Stuff
Сезон 7 Серия 11
23 января 2007
Для предъявления по месту требования To Whom It May Concern
Сезон 7 Серия 12
30 января 2007
Оказаться бы сейчас в Филадельфии I'd Rather Be in Philadelphia
Сезон 7 Серия 13
6 февраля 2007
Прощай Farewell, My Pet
Сезон 7 Серия 14
13 февраля 2007
Услышь мой крик I'm a Kayak, Hear Me Roar
Сезон 7 Серия 15
20 февраля 2007
Будь моей, Лорелай Гилмор Will You Be My Lorelai Gilmore?
Сезон 7 Серия 16
27 февраля 2007
Только девочки Гилмор Gilmore Girls Only
Сезон 7 Серия 17
6 марта 2007
Тюки сена Hay Bale Maze
Сезон 7 Серия 18
17 апреля 2007
Это как ездить на велосипеде It's Just Like Riding a Bike
Сезон 7 Серия 19
24 апреля 2007
Лорелай? Лорелай? Lorelai? Lorelai?
Сезон 7 Серия 20
1 мая 2007
Нарушение Unto the Breach
Сезон 7 Серия 21
8 мая 2007
Счастливого пути Bon Voyage
Сезон 7 Серия 22
15 мая 2007
