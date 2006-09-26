В 7 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Люк продолжает сражаться за опеку над своей внебрачной дочерью Эйприл, когда мать хочет увезти ее из города, и не уделяет достаточно времени отношениям с Лорелай. Та проводит ночь с Кристофером и признается в этом Люку, из-за чего пара официально расходится. Однако семейные перипетии Кристофера оказываются ничуть не легче, чем у Люка. Лейн и Зак становятся родителями очаровательных близнецов и постепенно свыкаются с этой непростой ролью. Рори заканчивает свой последний год в колледже. Логан находится в отъезде, но они продолжают отношения на расстоянии.