Девочки Гилмор 2000 - 2007 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Девочки Гилмор
Gilmore Girls 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Девочки Гилмор»

В 4 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Рори поступает в Йельский университет и переезжает в общежитие. Ее соседкой и новой лучшей подругой становится Пэрис, которую также приняли в Йель. Обе девушки устраиваются работать в университетскую газету. Тем временем Дин поспешно женится на своей новой девушке, однако, похоже, его чувства к Рори все еще не иссякли. Лорелай проводит все свое время за ремонтом приобретенной гостиницы «Стрекоза». Ей помогают Сьюки и их новый коллега Мишель. Параллельно у Гилмор-старшей наклевывается новый роман с обаятельным партнером ее отца Ричарда по бизнесу.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 20 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Девочки Гилмор»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Бальные залы и Бискотти Ballrooms and Biscotti
Сезон 4 Серия 1
23 сентября 2003
Первый день Лорелай в Йельском университете The Lorelais' First Day at Yale
Сезон 4 Серия 2
30 сентября 2003
Хоббит, диван и «Диггер» Стайлз The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles
Сезон 4 Серия 3
7 октября 2003
Курица или говядина? Chicken or Beef?
Сезон 4 Серия 4
14 октября 2003
Фундаментальные вещи The Fundamental Things Apply
Сезон 4 Серия 5
21 октября 2003
Незабываемый роман An Affair to Remember
Сезон 4 Серия 6
28 октября 2003
Фестиваль живого искусства The Festival of Living Art
Сезон 4 Серия 7
4 ноября 2003
Умри, придурок Die, Jerk
Сезон 4 Серия 8
11 ноября 2003
Большая ночь Ted Koppel's Big Night Out
Сезон 4 Серия 9
18 ноября 2003
Нянечка и профессор The Nanny and the Professor
Сезон 4 Серия 10
20 января 2004
В шуме и бренчании In the Clamor and the Clangor
Сезон 4 Серия 11
27 января 2004
Семейная ценность A Family Matter
Сезон 4 Серия 12
3 февраля 2004
Где они нашли Евангелие Nag Hammadi is Where They Found the Gnostic Gospels
Сезон 4 Серия 13
10 февраля 2004
Тонущая Лорелай The Incredible Sinking Lorelais
Сезон 4 Серия 14
17 февраля 2004
Сцена в торговом центре Scene in a Mall
Сезон 4 Серия 15
24 февраля 2004
Правящая Лорелай The Reigning Lorelai
Сезон 4 Серия 16
2 марта 2004
Девушки в бикини Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist
Сезон 4 Серия 17
13 апреля 2004
Тик, тик, тик, бум! Tick, Tick, Tick, Boom!
Сезон 4 Серия 18
20 апреля 2004
После бума Afterboom
Сезон 4 Серия 19
27 апреля 2004
Люк видит ее лицо Luke Can See Her Face
Сезон 4 Серия 20
4 мая 2004
Последний бой Last Week Fights, This Week Tights
Сезон 4 Серия 21
11 мая 2004
Плащи и рецепты Raincoats and Recipes
Сезон 4 Серия 22
18 мая 2004
