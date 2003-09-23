В 4 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Рори поступает в Йельский университет и переезжает в общежитие. Ее соседкой и новой лучшей подругой становится Пэрис, которую также приняли в Йель. Обе девушки устраиваются работать в университетскую газету. Тем временем Дин поспешно женится на своей новой девушке, однако, похоже, его чувства к Рори все еще не иссякли. Лорелай проводит все свое время за ремонтом приобретенной гостиницы «Стрекоза». Ей помогают Сьюки и их новый коллега Мишель. Параллельно у Гилмор-старшей наклевывается новый роман с обаятельным партнером ее отца Ричарда по бизнесу.