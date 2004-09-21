Меню
Девочки Гилмор 2000 - 2007 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Девочки Гилмор
Gilmore Girls 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 21 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Девочки Гилмор»

В 5 сезоне сериала «Девочки Гилмор» Рори уезжает вместе с Эмили в путешествие по Европе. Она редко выходит на связь с матерью, что очень расстраивает и беспокоит Лорелай. Дин расстается со своей женой через несколько месяцев после свадьбы, однако восстановить нормальные отношения с Рори у него уже не получается, ведь у них оказываются слишком разные жизненные цели. В Йельском университете девушка влюбляется в красавчика-однокурсника. У ее подруги Пэрис такте намечается новый роман в колледже. Лорелай по-прежнему ищет свое счастье, но начинает задумываться, что, возможно, оно все это время было у нее на виду.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Девочки Гилмор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Попрощайтесь с Дэйзи Миллер Say Goodbye to Daisy Miller
Сезон 5 Серия 1
21 сентября 2004
Посланник, и ничего больше A Messenger, Nothing More
Сезон 5 Серия 2
28 сентября 2004
Предначертано судьбой Written in the Stars
Сезон 5 Серия 3
5 октября 2004
Типпекану и Тейлор, это слишком Tippecanoe and Taylor, Too
Сезон 5 Серия 4
12 октября 2004
Мы получили Пеппи девственницу We Got Us a Pippi Virgin!
Сезон 5 Серия 5
19 октября 2004
Норманн Мейлер, я беременна! Norman Mailer, I'm Pregnant!
Сезон 5 Серия 6
26 октября 2004
Ты прыгаешь, я прыгаю, Джек You Jump, I Jump, Jack
Сезон 5 Серия 7
2 ноября 2004
Вечеринка закончена The Party's Over
Сезон 5 Серия 8
9 ноября 2004
Эмили говорит «Привет» Emily Says Hello
Сезон 5 Серия 9
16 ноября 2004
Не так мило как Пушкин But Not as Cute as Pushkin
Сезон 5 Серия 10
30 ноября 2004
Женщина сомнительной нравственности Women of Questionable Morals
Сезон 5 Серия 11
25 января 2005
Иди домой Come Home
Сезон 5 Серия 12
1 февраля 2005
Блюз свадебных колокольчиков Wedding Bell Blues
Сезон 5 Серия 13
8 февраля 2005
Скажи что-нибудь Say Something
Сезон 5 Серия 14
15 февраля 2005
Евреи и китайская еда Jews and Chinese Food
Сезон 5 Серия 15
22 февраля 2005
Так… хорошее обсуждение So... Good Talk
Сезон 5 Серия 16
1 марта 2005
Криминальные трения Pulp Friction
Сезон 5 Серия 17
8 марта 2005
Жизнь и драмы To Live and Let Diorama
Сезон 5 Серия 18
19 апреля 2005
Но я Гилмор! But I'm a Gilmore
Сезон 5 Серия 19
26 апреля 2005
Кейп-код How Many Kropogs to Cape Cod?
Сезон 5 Серия 20
3 мая 2005
Виновата выпивка Blame Booze and Melville
Сезон 5 Серия 21
10 мая 2005
Дом не дом A House is Not a Home
Сезон 5 Серия 22
17 мая 2005
График выхода всех сериалов
