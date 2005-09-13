Меню
Девочки Гилмор 2000 - 2007 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Девочки Гилмор
Gilmore Girls 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Девочки Гилмор»

В 6 сезоне сериала «Девочки Гилмор» у Рори начинаются серьезные проблемы в университете. Она бросает Йель и ввязывается в неприятности с законом, из-за чего ее приговаривают к общественным исправительным работам. Лорелай обескуражена поведением дочери, однако не может заставить ее вернуться к учебе. После сильной ссоры «девочки Гилмор» перестают общаться. Ричард беспокоится, что его внучка может повторить непростую судьбу своей матери. Лейн и Зак женятся, Лорелай с Люком также готовятся создать семью. Однако их планы рушатся, когда Люк узнает кое-что крайне неожиданное о своем прошлом.

Рейтинг сериала

8.3
8.2 IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Девочки Гилмор»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Новые улучшения Лорелай New and Improved Lorelai
Сезон 6 Серия 1
13 сентября 2005
Боевое лицо Fight Face
Сезон 6 Серия 2
20 сентября 2005
Недовыпускник The UnGraduate
Сезон 6 Серия 3
27 сентября 2005
Всегда крестная, никогда Бог Always a Godmother, Never a God
Сезон 6 Серия 4
4 октября 2005
Нам надо поколдовать We've Got Magic to Do
Сезон 6 Серия 5
11 октября 2005
Добро пожаловать в кукольный домик Welcome to the Doll House
Сезон 6 Серия 6
18 октября 2005
21 – одинокое число Twenty-One is the Loneliest Number
Сезон 6 Серия 7
25 октября 2005
Услышать балалайки перезвон Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out
Сезон 6 Серия 8
8 ноября 2005
Возвращение блудной дочери The Prodigal Daughter Returns
Сезон 6 Серия 9
15 ноября 2005
Он их подкармливает.. Въезжаешь? He's Slippin' 'Em Bread...Dig?
Сезон 6 Серия 10
22 ноября 2005
Идеальное платье The Perfect Dress
Сезон 6 Серия 11
10 января 2006
Как Гвен и Гэвин Just Like Gwen and Gavin
Сезон 6 Серия 12
17 января 2006
В ночь на пятницу грех не поскандалить Friday Night's Alright for Fighting
Сезон 6 Серия 13
31 января 2006
Вы так долго Гилморы You've Been Gilmored
Сезон 6 Серия 14
7 февраля 2006
Виноградник в День Святого Валентина A Vineyard Valentine
Сезон 6 Серия 15
14 февраля 2006
Подружки невесты Bridesmaids Revisited
Сезон 6 Серия 16
28 февраля 2006
Я в порядке, ты в порядке I'm OK, You're OK
Сезон 6 Серия 17
4 апреля 2006
Настоящий Пол Анка The Real Paul Anka
Сезон 6 Серия 18
11 апреля 2006
Я получаю друга от вас I Get a Sidekick Out of You
Сезон 6 Серия 19
18 апреля 2006
Крутые тусовщики Super Cool Party People
Сезон 6 Серия 20
25 апреля 2006
Шофер мисс Гилмор Driving Miss Gilmore
Сезон 6 Серия 21
2 мая 2006
Расставания Partings
Сезон 6 Серия 22
9 мая 2006
