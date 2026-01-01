Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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