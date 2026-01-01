В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку

Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад

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