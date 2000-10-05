Меню
Девочки Гилмор 2000 - 2007 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девочки Гилмор
Gilmore Girls 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девочки Гилмор»

В 1 сезоне сериала «Девочки Гилмор» в городке Старз Холлоу живут молодая мать и ее дочь-подросток. Обеих девушек зовут Лорелай, но дочку, чтобы не путаться, чаще называют Рори. Эти двое счастливы вместе: они общаются как близкие подруги и всегда сохраняют позитивный взгляд на вещи. А вот с другими родственниками они не видятся. С тех пор как Лорелай забеременела в шестнадцать лет и ушла из дома, она не связывалась со своими родителями, а добивалась всего своими силами. Но годы шли, и у Рори появилась мечта – поступить в Гарвард. Только вот обучение не по карману ее одинокой матери. «Девочкам Гилмор» придется вернуться в семью.

8.3
8.2 IMDb
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2000
Первый день Рори в Чилтоне The Lorelais' First Day at Chilton
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2000
Убей меня сейчас Kill Me Now
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2000
Охотники на оленей The Deer Hunters
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2000
Поминки Cinnamon's Wake
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2000
Вечеринка в честь дня рождения Рори Rory's Birthday Parties
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2000
Поцелуй и скажи Kiss and Tell
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2000
Любовь и война, и снег Love and War and Snow
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2000
Балл Рори Rory's Dance
Сезон 1 Серия 9
20 декабря 2000
Прощения и другие вещи Forgiveness and Stuff
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2000
Парис жжот Paris is Burning
Сезон 1 Серия 11
11 января 2001
Двойное свидание Double Date
Сезон 1 Серия 12
18 января 2001
Прерванный концерт Concert Interruptus
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2001
Проклятое шоу Доны Рид That Damn Donna Reed
Сезон 1 Серия 14
22 февраля 2001
Возвращение Кристофера Christopher Returns
Сезон 1 Серия 15
1 марта 2001
Несчастные влюбленные и другие незнакомцы Star-Crossed Lovers and Other Strangers (1)
Сезон 1 Серия 16
8 марта 2001
Разрыв: Часть 2 The Breakup (2)
Сезон 1 Серия 17
15 марта 2001
Третья Лорелай The Third Lorelai
Сезон 1 Серия 18
22 марта 2001
Эмили в Стране Чудес Emily in Wonderland
Сезон 1 Серия 19
26 апреля 2001
Посткриптум. Я люблю... P.S. I Lo...
Сезон 1 Серия 20
3 мая 2001
Любовь, маргаритки и трубадуры Love, Daisies and Troubadours
Сезон 1 Серия 21
10 мая 2001
