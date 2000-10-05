В 1 сезоне сериала «Девочки Гилмор» в городке Старз Холлоу живут молодая мать и ее дочь-подросток. Обеих девушек зовут Лорелай, но дочку, чтобы не путаться, чаще называют Рори. Эти двое счастливы вместе: они общаются как близкие подруги и всегда сохраняют позитивный взгляд на вещи. А вот с другими родственниками они не видятся. С тех пор как Лорелай забеременела в шестнадцать лет и ушла из дома, она не связывалась со своими родителями, а добивалась всего своими силами. Но годы шли, и у Рори появилась мечта – поступить в Гарвард. Только вот обучение не по карману ее одинокой матери. «Девочкам Гилмор» придется вернуться в семью.