О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Девочки Гилмор
Сезоны
Девочки Гилмор, список сезонов
Gilmore Girls
16+
Год выпуска
2000
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
The CW
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Девочки Гилмор»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
5 октября 2000 - 10 мая 2001
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
9 октября 2001 - 21 мая 2002
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
24 сентября 2002 - 20 мая 2003
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
23 сентября 2003 - 18 мая 2004
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
21 сентября 2004 - 17 мая 2005
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
13 сентября 2005 - 9 мая 2006
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
26 сентября 2006 - 15 мая 2007
