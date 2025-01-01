Меню
Gilmore Girls 16+
Год выпуска 2000
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Девочки Гилмор»
Девочки Гилмор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 5 октября 2000 - 10 мая 2001
 
Девочки Гилмор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 9 октября 2001 - 21 мая 2002
 
Девочки Гилмор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 24 сентября 2002 - 20 мая 2003
 
Девочки Гилмор - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 23 сентября 2003 - 18 мая 2004
 
Девочки Гилмор - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 21 сентября 2004 - 17 мая 2005
 
Девочки Гилмор - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 13 сентября 2005 - 9 мая 2006
 
Девочки Гилмор - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 26 сентября 2006 - 15 мая 2007
 
