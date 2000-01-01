[Первое настоящее свидание Люка и Лорелай; они только что прочитали длинную историю на обратной стороне меню, откуда линия про меню]

Lorelai Скажи, ты помнишь, как мы встретились в первый раз?

Luke Что?

Lorelai Я просто пытаюсь вспомнить, как мы встретились в первый раз. Наверняка это было в "Люке", верно?

Luke [кивает] Это было в "Люке", это был обед, оченьBusy днём, место было забито, и этот человек...

Lorelai О, это я? Это я?

Luke Этот человек врывается в кафе в состоянии кофеинового восторга.

Lorelai [счастливо] О, это я.

Luke Я был с клиентом. Она меня перебивает, с дикими глазами, умоляя о кофе, поэтому я говорю ей подождать. Потом она начинает следовать за мной, говорит не останавливаясь, бог знает о чём. Наконец я поворачиваюсь к ней и говорю, что она надоедает - садись, молчи, я к ней подойду, когда смогу.

Lorelai Знаешь, я уверен, она это восприняла очень хорошо, потому что звучит она просто восхитительно.

Luke Она спросила меня, когда у меня день рождения. Я не сказал ей. Она не переставала говорить. Я сдался. Я сказал ей свой день рождения. Затем она открыла газету на странице гороскопа, что-то записала, вырвала, отдала мне.

Lorelai Господи, серьёзно. Ты сам это меню написал, да?

Luke Итак, я смотрю на этот кусок бумаги в руке, и под Скорпионом она написала: "Ты встретишь надоедливая женщину сегодня. Дай ей кофе, и она уйдёт." Я дал ей кофе.

Lorelai [улыбается] Но она не ушла.

Luke Она сказала мне сохранить этот гороскоп, положить его в бумажник и носить с собой -

[достает кусок бумаги из своего бумажника и отдает ей]

Luke однажды это принесёт мне удачу.

Lorelai [поддразнивая] Ну, парень, я сделаю всё за чашку кофе

[читает, становится серьёзной]

Lorelai Эм... Не могу поверить, что ты это хранил. Ты хранил это в бумажнике?

[видит его лицо]

Lorelai Ты хранил это в бумажнике.

Luke Восемь лет.