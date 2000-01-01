Реверен
Церковь освобождена от ваших городских статутов, Тейлор.
Рабби
Мы подотчетны высшей власти... типa сосиске в тесте.
Реверен
Я смеюсь каждый раз, когда ты это говоришь.
Рабби
Я знаю. Смешно, это смешно.
Тейлор
Ну, могу гарантировать, что Богу это тоже не нужно.
Реверен
Слышал это, Дэвид? Тейлор Дус общается с Богом напрямую.
Рабби
Тридцать лет я работаю на Бога, а не получил даже открытку.
Реверен
Вы с ним по телефону говорите, Тейлор?
Рабби
У тебя есть телефон Бога, Тейлор?
Тейлор
Рабби, пожалуйста.
Реверен
Какой он? Для нас, простых людей, которые никогда его не встречали?
Рабби
Он низкий, высокий?
Реверен
Ему нравится смеяться?
Рабби
А то, что нельзя есть моллюсков, это правда? Потому что, честно говоря, некоторые из этих рекламы Red Lobster...