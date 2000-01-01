Меню
Лорелай [входя в diner Лука] Дайте мне бургер, кольца во фритюре и список людей, которые убили своих родителей и отделались с этим. Мне нужны герои.
[Первое настоящее свидание Люка и Лорелай; они только что прочитали длинную историю на обратной стороне меню, откуда линия про меню]
Lorelai Скажи, ты помнишь, как мы встретились в первый раз?
Luke Что?
Lorelai Я просто пытаюсь вспомнить, как мы встретились в первый раз. Наверняка это было в "Люке", верно?
Luke [кивает] Это было в "Люке", это был обед, оченьBusy днём, место было забито, и этот человек...
Lorelai О, это я? Это я?
Luke Этот человек врывается в кафе в состоянии кофеинового восторга.
Lorelai [счастливо] О, это я.
Luke Я был с клиентом. Она меня перебивает, с дикими глазами, умоляя о кофе, поэтому я говорю ей подождать. Потом она начинает следовать за мной, говорит не останавливаясь, бог знает о чём. Наконец я поворачиваюсь к ней и говорю, что она надоедает - садись, молчи, я к ней подойду, когда смогу.
Lorelai Знаешь, я уверен, она это восприняла очень хорошо, потому что звучит она просто восхитительно.
Luke Она спросила меня, когда у меня день рождения. Я не сказал ей. Она не переставала говорить. Я сдался. Я сказал ей свой день рождения. Затем она открыла газету на странице гороскопа, что-то записала, вырвала, отдала мне.
Lorelai Господи, серьёзно. Ты сам это меню написал, да?
Luke Итак, я смотрю на этот кусок бумаги в руке, и под Скорпионом она написала: "Ты встретишь надоедливая женщину сегодня. Дай ей кофе, и она уйдёт." Я дал ей кофе.
Lorelai [улыбается] Но она не ушла.
Luke Она сказала мне сохранить этот гороскоп, положить его в бумажник и носить с собой -
[достает кусок бумаги из своего бумажника и отдает ей]
Luke однажды это принесёт мне удачу.
Lorelai [поддразнивая] Ну, парень, я сделаю всё за чашку кофе
[читает, становится серьёзной]
Lorelai Эм... Не могу поверить, что ты это хранил. Ты хранил это в бумажнике?
[видит его лицо]
Lorelai Ты хранил это в бумажнике.
Luke Восемь лет.
Lorelai [эмоционально] Восемь лет.
[Рори рассказывает Лэйн о своём первом поцелуе]
Рори О боже, он поцеловал меня.
[Миссис Ким подходит к девочкам]
Миссис Ким Кто тебя поцеловал?
Лэйн Господь, мама.
Миссис Ким Ну хорошо.
[Миссис Ким уходит]
Lorelai Моя мама - она была здесь. Я это чувствую.
Rory Бабушка не была здесь.
Lorelai Чувствуешь это?
Rory Что именно?
Lorelai В комнате - пахнет чувством вины и Chanel No. 5
[Лорелай отвечает на свой мобильный телефон]
Lorelai Алло?
Emily Ты сейчас же появись здесь!
Lorelai Кто это?
Emily Это ты через двадцать лет! "Кто это?", клянусь!
Рори Почему я?
Пэрис Потому что такие, как ты, нравятся людям. Ты тихая. Ты говоришь "извините". Ты выглядишь так, как будто тебя маленькие птички помогают одеваться утром.
Эмили Ты разговаривала по телефону?
Ричард Междугородний.
Лорелай Боже?
Ричард Лондон.
Лорелай Бог живёт в Лондоне?
Ричард Моя мать живёт в Лондоне.
Лорелай Твоя мать — это Бог?
Ричард Лорелай...
Лорелай Так Бог *женщина*.
Ричард Лорелай.
Лорелай *И* родственница. Это так классно. Я обязательно попрошу её о каких-нибудь услугах.
Ричард Заставь её замолчать.
Рори О, как бы я хотела.
Jackson Я думаю, нам стоит пожениться.
Sookie Но - э-э, но...
Jackson Скоро.
Sookie Ты беременна?
Luke Мне даже не нравятся дети. У них всегда руки в варенье. Даже когда в доме нет варенья, у них все равно руки в варенье. Я не могу с этим смириться.
Люк Рори пока нет.
Лорелай Тогда придётся развлекать меня, пока она не придёт. Ну, Бургер-мен, танцуй.
Люк Ты выйдешь за меня?
[Лорелай в шоке]
Люк Просто ищу способ, чтобы тебя заткнуть.
Lorelai Ну, я не могу его забрать в Йель.
Luke Я не буду хранить твой микробный матрас, забудь.
Lorelai Ну, тогда я застряла здесь.
Luke Ладно, потому что мне нужен мой грузовик.
Lorelai Ладно, но это оставляет тебе матрас.
Luke Я не буду брать матрас.
Lorelai Тогда дай мне взять грузовик.
Luke Но это значит, что ты берешь матрас.
Lorelai Я не могу взять матрас.
Luke Тогда ты не можешь взять грузовик.
Lorelai Но это оставляет тебе матрас.
Luke Если ты возьмешь грузовик, он идет с матрасом.
Lorelai Я не могу взять матрас.
Luke Тогда ты не можешь взять грузовик.
Lorelai А это оставляет тебя с матрасом.
Luke Мы уже были здесь.
Lorelai Я узнаю это дерево.
Jess Привет.
Rory Привет.
Jess Привет.
Lorelai Привет.
Jess Привет.
Luke Привет.
Rory Мне нужно идти в школу.
Jess Да, и мне тоже.
Rory Пока
Jess Пока. Пока.
Lorelai Пока.
Rory Пока.
Lorelai Пока.
Rory Пока.
Luke Пока.
[Джесс и Рори уходят]
Luke Что за #&#@ это было?
Lorelai Это был первый эпизод Рори и Джесса: Ранние годы.
Lorelai Что, ты вломился в наш дом, весь в черном, как в "Миссии невыполнимой"?
Jess На самом деле, я спустился по дымоходу и выкинул номер Санты.
Lorelai Очень смешно.
Jess Думал, что абсурдное обвинение требует абсурдного ответа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[по телефону]
Лорелай О, знаешь что? У меня тут кто-то стоит слишком близко. Позвоню тебе позже.
Рори Хорошо, передай Кирку привет.
[Люк думает, что Лорелай всё еще встречается с Джейсоном, хотя он, Люк, уже 'дал понять, чего хочет']
Люк Я думал, мы на верном пути, а теперь ты стоишь там, смотришь на меня, как будто я сумасшедший.
Лорелай Я не смотрю на тебя, как на сумасшедшего!
Люк Ты знаешь, когда я в последний раз покупал цветы для кого-то? Никогда! Вот когда! Очень простая статистика!
Лорелай Мне понравились цветы!
Люк А потом, когда я проводил тебя домой после свадьбы, был момент. Я думал, что был момент.
Лорелай Был! Был момент.
[Люк смотрит на неё и потом рядом подходит]
Лорелай Что ты делаешь?
Люк Ты не можешь просто стоять на месте?
[он обнимает её и они целуются. Лорелай отстраняется, а затем подходит ближе к Люку]
Люк Что ты делаешь?
Лорелай Ты не можешь просто стоять на месте?
[они целуются снова]
Rory [когда Париж внезапно появляется перед Рори] Боже, ты как раскладная книга из ада!
Lorelai Ха, знаешь, что я только что осознала? "Ой" — это самое смешное слово на свете.
Rory Хм.
Lorelai Представь себе, ты никогда не слышишь слово "ой" и не улыбаешься. Невозможно. Смешное, смешное слово.
Emily О, боже мой.
Lorelai "Пудель" — это ещё одно смешное слово.
Emily Пожалуйста, выпей свой напиток, Лорелай.
Lorelai На самом деле, если ты соединишь "ой" и "пудель" в одном предложении, у тебя получится новая отличная фраза, понимаешь? Например, "Ой с пуделями уже!"
Rory Хе-хе.
Lorelai Итак, с этого момента, когда возникнут идеальные обстоятельства, мы будем использовать нашу любимую новую фразу:
Rory Ой с пуделями уже.
Lorelai Я тебе говорю, это выбивает "Что ты имеешь в виду, Уиллис?" прямо из первой позиции.
Colin Я Колин. А это Финн. А ты кто?
Lorelai Её мама.
Finn Боже, какие хорошие гены.
Rory Так ты все-таки это читала.
Jess Да, раз 40.
Rory Я думала, ты говорила, что не читаешь много.
Jess Что такое «много»?
[после проделки Логана на её уроке]
Rory У меня нет слов...
Logan Это была всего лишь шутка!
Rory О, нет, подожди. Я нашла несколько. Идиот! Ублюдок, высокомерный, невнимательный, безмозглый, браток, ничтожество, лох, негодяй!
Logan 'Негодяй с рожей лопаты'!
Rory Почему ты сделал что-то подобное?
Logan Извини, 'негодяй с рожей лопаты'?
Emily Я *только что* узнала, что Суки беременна.
Lorelai Угу...
[Эмили смотрит в недоумении]
Lorelai Не смотри на меня, я тут ни при чём.
Rory Так, это вечеринка, которую устроила бабушка, будет чем-то важным?
Lorelai Не совсем. В тот день правительство будет закрыто. Флаги будут приспущены. Барбра Стрейзанд даст свой последний концерт... снова.
Rory Ага.
Lorelai Теперь у Папы есть другие планы, но он пытается от них избавиться. Однако Элвис и Джим Моррисон приходят, и они приносят чипсы.
Rory Сделай что-нибудь, чтобы я тебя ненавидела!
Lorelai Эм, займи позицию Гитлера?
["Девочки Гилмор: Начало" - вступительная наррация]
Лорелай В жизни есть много путей. Есть путь «Эй, ты симпатичный, конечно, я выйду за тебя замуж после окончания университета и медицинской школы» и путь «Можешь отвезти Сюзи на футбол сегодня? У меня педикюр». А потом есть мой путь, где я оказалась в 16 лет беременной и поняла: «Мне нужно найти работу, мне нужно растить ребенка, и, будучи собой, мне нужно все делать одной». Нелегко. Но дело в том, что когда я дошла до конца своего пути, я обернулась и поняла, что оказалась в очень хорошем месте.
Lorelai Я скучаю по Максу.
Rory Я знаю.
Lorelai На днях мне приснился он.
Rory Правда? Вонючий?
Lorelai Нет. Вообще нет. А когда тебе будет 21, я скажу тебе истинный ответ.
Lorelai Мам, Папа, смотрите. Я знаю, что у нас были разногласия по поводу того, куда должна пойти Рори учиться, но это уже в прошлом. Она идет в Йель, и это здорово. Очень здорово.
Rory Ничего, кроме улыбок.
Lorelai Мы обе счастливы по этому поводу.
Rory Обе.
Lorelai Она и я.
Rory Она и я.
Lorelai Каждая Лорелай в этой комнате на седьмом небе от счастья, что она идет в Йель.
Rory Это значит, что все остальные в этой комнате, не именуемые Лорелай, могут быть так же на седьмом небе от счастья из-за того, что она идет в Йель.
Luke Наркоман.
Lorelai Ангел. У тебя есть крылья, baby.
Rory Пожалуйста, просто скажи мне, почему ты здесь.
Dean Я даже не знаю...
Rory Да, знаешь!
Dean Потому что я думал, что ты? О, забудь.
Rory Нет.
Dean Я думал, ты пытаешься поговорить со мной.
Rory О?
Dean Я имею в виду, ты пришла ко мне домой?
Rory О, нет, это? Это была не я.
Dean Это *ты* была.
Rory Наверное, это была кто-то, кто выглядел как я...
Dean Моя сестра узнала тебя по фотографиям в моей коробке.
Rory Какая коробка?
Dean Коробка, в которой у нас есть фотографии и письма от тебя и всё такое...
Rory У тебя есть коробка Рори?
Dean И что происходило на том собрании, все эти разговоры о написании песни?
Rory Я не знаю, о чём я говорила...
Dean И это не имело никакого отношения ко мне?... Ну, наверно, я всё это придумала. Твой парень ждёт.
Rory Он не мой парень, я его *ненавижу*!
Dean Как скажешь.
Rory Дин!
Dean Что?
Rory Стоп!
Dean Почему?
Rory Потому что я люблю тебя, ты идиот!
Lorelai Сдвинься и иди спать.
[она перемещает кресло Рори]
Rory Что ты делаешь?
Lorelai Ничего, просто немного фэншуй, иди спать.
Rory Мам, тебе не нужно спать здесь сегодня.
Lorelai Я знаю, просто думаю, что кресло здесь смотрится хорошо.
Rory А для чего плед?
Lorelai На случай, если кресло замёрзнет.
Rory А подушка?
Lorelai Чтобы составить компанию пледу.
Rory Угу.
Lorelai Хорошо, всё на своих местах. Кресло кажется тёплым, плед выглядит довольным, не хватает только одной вещи... ох, да.
[садится в кресло]
Lorelai Спокойной ночи.
Rory Феномен выставки.
Lorelai Я тебя тоже люблю.
Rory Мама?
Lorelai Хмм?
Rory Прости.
Lorelai Ш-ш-ш, кресло пытается уснуть.
Lorelai О, привет. Тебе действительно нравится мой стол, да?
Joey Я просто, эм...
Lorelai Просто знакомлюсь с дочерью.
Joey Твоя...
Rory Ты мой новый папа?
Joey Ух ты. Ты не выглядишь достаточно старым, чтобы иметь дочь. Нет, я серьезно. И ты не выглядишь, как дочь.
Lorelai Это, возможно, очень мило с твоей стороны, Джои. Спасибо.
Joey Так... дочь. Знаешь, я путешествую с другом.
Lorelai Ей шестнадцать.
Joey Пока.
Lorelai Последнее время мне снятся мрачные предчувствия.
Rory О чем?
Luke [подает Рори и Лорелай их еду] Мертвая корова... и мертвая корова.
Lorelai Это странно.
Rory Он всегда странный.
Lorelai Нет, я имею в виду, что мои предчувствия о смерти... о *моей* смерти.
Rory Я не хочу этого слышать!
Lorelai И дело в том, что они все глупые.
Rory Что ты имеешь в виду под «глупые»?
Lorelai В одном случае я поскользнулась на банановой корке и упала в гигантский чан со взбитыми сливками.
Rory Глупо и калорийно.
Lorelai В другом случае меня съедает черепаха.
Rory Черепаха? Как?
Lorelai Очень медленно. Там *много* жевания.
Rory И в своем предчувствии ты не убежала от, возможно, самого медленного наземного животного на Земле?
Lorelai Его первый укус вводит мне парализующий яд.
Rory Ну, ты это забыла упомянуть.
Lorelai Это последнее предчувствие немного более кровавое. Я на охоте...
Rory [перебивает] Любимое занятие Лорелай Гилмор.
Lorelai ...и мое ружье дает осечку. Мое лицо крутится много раз и оказывается на затылке, как у Даффи Дака.
Rory Это самое глупое из всех!
Lorelai Если это так я умру, ты должна обещать переместить мое лицо обратно на переднюю часть головы, как это сделал Даффи со своим клювом.
Rory Мне стоит это записать.
Lorelai Ты сможешь помнить, чтобы переместить мое лицо на переднюю часть головы.
Rory Это зависит от того, что у меня будет на той неделе.
Lorelai Это удивительная курица, мама. Я серьезно, правда классная.
Emily Спасибо, Лорелай.
Lorelai Она как супер-курица. Боюсь, она может летать. Ты пробовала выкинуть ее в окно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан Рори, ты уникальна.
Рори Типа "не ешь-пасту" уникальна?
Rory Сегодня пятница. Мы должны быть на улице, не знаю, веселиться с друзьями.
Lorelai Наши друзья из Звёздной Пухты уже спят.
[Рори только что встретила Пола, молодого человека, с которым Лорелай когда-то встречалась "постепенно", потому что он пришёл в Люка с родителями]
Лорелай Что?
Рори Ничего.
Лорелай Скажи!
Рори Я всегда хотела младшего брата.
Лорелай На той вечеринке он выглядел старше.
Рори На сколько старше он вообще мог выглядеть?
Лорелай Да сильно! Обычно он выглядит немного небрежно, а под бейсболкой у него какая-то дикая причёска.
Рори Он должен был держать йо-йо и леденец, и надеть шапку с пропеллером.
Лорелай Ему двадцать с чем-то.
Рори Он, должно быть, был очень хорошим мальчиком, чтобы заслужить такой счастливый день. Думаю, ему позволили покататься на пони.
Luke [Люк покупает книги по саморазвитию, но не хочет, чтобы Эндрю их видел] Что ты делаешь?
Andrew Мне нужно пробить их.
Luke Я просто скажу тебе цены. Эта стоит... 24.99 долларов.
Andrew Так дорого?
Luke Это твои цены!
Andrew Могу я просто взглянуть на книгу?
Luke Я читаю тебе книгу. Здесь написано.
[снова смотрит на цену]
Luke О, стой - это цена в Канаде. 14.99 долларов.
Andrew Можешь просто позволить мне пробить книгу?
Luke Когда ты сканируешь книгу, ты видишь название?
Andrew Да.
Luke Тогда нет.
Andrew Люк, давай! Что у тебя там, порнография?
Luke Ты продаёшь порнографию?
Andrew Нет!
Luke Ты думаешь, что я принёс свою порнуху сюда, чтобы купить?
Andrew Я не знаю, что ты делаешь. Мне просто нужно пробить книги.
Luke [даёт Эндрю немного денег] Этого должно хватить.
Andrew Сотня баксов? Это слишком много!
Luke Возьми.
[он уходит, потом снова заходит]
Luke Сумка.
[Эндрю вручает ему сумку, он снова уходит]
Lorelai Что случилось? Связь по телефону была отвратительной. Я слышала только "Рори", "Чилтон" и "Спускайся сюда." Чью задницу мне нужно пнуть?
Rory Мы не пошли на завтрак.
Lorelai О чем ты говоришь?
Rory Мы пришли сюда. Они залезли в кабинет директора, это была настоящая инициатива.
Lorelai Фу, эти глупые девчонки.
Rory Да. Часть инициации заключалась в том, чтобы позвонить в звонок. Вот что я и делала, когда пришла охрана и они позвонили тебе.
Lorelai За это тебя поймали? Это все? Звонок?
Rory Да.
Lorelai Ты хотя бы курила кубинскую сигару, когда это делала?
Rory Мам.
Lorelai Нет, я имею в виду, "плохая девочка, сколько раз я говорила тебе не звонить в звонки?"
Rory [перебивая] Пойдем.
Lorelai [продолжая] "Они могут вмять или поцарапать, и из-за них собаки сводят с ума. Кем ты себя возомнила, Квазимодо? Ты француз? Круглый? Не думаю."
Rory Я иду к машине.
Lorelai [позже] Это был хотя бы большой звонок?
Emily Рори, я знаю, что ты сегодня слышала много разговоров о разочарованиях, и я знаю, что ты слышала об этом и раньше, но я хочу сказать это совершенно ясно: ты, молодая леди, твоя личность и твое существование никогда ни на секунду не входили в этот список. Ты понимаешь меня?
[Люк пытается незаметно флиртовать с Лорелей в своём кафе]
Люк Эти джинсы тебе очень идут.
Лорелей Да?
Люк Они и мне идут, тоже.
Лорелей Ты флиртуешь со мной.
Люк Что-то в этом роде.
Лорелей Наконец-то. Продолжай.
Люк Твои туфли очень хорошо сочетаются с этой... рубашкой.
Лорелей Спасибо, Карсон.
Sookie Ладно, поехали. Низкокалорийные, цельнозерновые блины с черникой.
Michel Там 12?
Sookie 12 чего?
Michel Черники. Я могу съесть только 12 черник на завтрак.
Sookie И что будет?
Michel Что ты имеешь в виду, и что будет?
Sookie Что случится, если ты съешь 13 черник?
Michel Это глупый разговор.
Sookie Ты умрешь?
Michel Просто передай мне тарелку.
Sookie Только если ты не будешь считать.
Michel Я не буду считать.
Sookie Клянусь. Подними правую руку и скажи: 'Пусть Destiny's Child распадутся, если я посчитаю эти черники.'
Michel [поднимает руку] ... Назови другую группу.
Sookie Нет.
Michel [хлопает рукой по столу] Я тебя ненавижу! Ненавижу тебя!
Rory Солидарность, сестра.
Lorelai Я-я.
Rory Ты всё лето ждала, чтобы это сказать, не так ли?
Lorelai Я-я.
Luke Может, одно место было не так уж плохое.
Lorelai О, отлично, опиши его мне.
Luke Не знаю. У него были стены и пол с каким-то светом.
Lorelai Ладно, стой тут, мистер. Если ты скажешь, что у него есть крыша, я украду этого малыша прямо у тебя из-под носа.
[Лорелай пришлось устроить Эмили импровизированную мальчишник и пригласить всех женщин из Старс Холлоу. Эмили теперь пьяна]
Мисс Пэтти Так, Эмили, расскажи нам о твоей вечеринке завтра.
Эмили Это будет великолепно. Так ведь, Лорелай?
Лорелай Абсолютно шикарно, дорогая.
Эмили Разве она не смешная? Я никогда не понимаю, о чём она говорит, но это так развлекательно! Как шимпанзе. Разве она не похожа на шимпанзе, Джипси?
Джипси Пожалуйста, заставь свою маму перестать со мной говорить.
Лорелай Как бы я хотела иметь такую силу.
Lorelai [говоря с Рори по телефону] "Учёба важнее маминой психики."
Lorelai У меня сломалась туфля! Мне нужна твоя помощь, чтобы её починить!
Luke Смотрю я на тебя и что-то не вижу в тебе сапожника.
Lorelai Если я скажу 'да', ты её починишь?
Rory Мама?
Lorelai О.
Rory Ты счастлива.
Lorelai Да.
Rory Ты что-то сделала стыдное?
Lorelai Я не так счастлива.
Rory Ой, Логан, куда мы едем? Потормози!
Logan Если ты притормозишь, ты умрёшь.
Rory Да, если слишком быстро бежать на каблуках, тоже как бы умираешь.
Лорелай Люк, ты выйдешь за меня замуж?
Люк Что?
Рори [в телефон] А потом он пришёл с синяком на глазу.
Лорелай [в телефон] С чернокожим?
Рори [в телефон] Нет, глаз!
Lorelai Это сексистский грузовик.
Luke Что?
Lorelai Он антивWomen, он гендерно-избирательный, это "О, давай выпьем пиво, посмотрим игру и поднимем шорты."
Rory Где мама?
Luke Ищу кофе.
Rory Что ты делаешь?
Luke Смотрю на свои ботинки.
Rory Ладно... продолжай.
Zach [поет] "Мощная крепость — наш Бог, оплот, никогда не подводящий." Чувак, что такое оплот?
Brian Что?
Zach Там написано, оплот никогда не подводящий.
Brian Я думаю, что это стена.
Zach Так почему просто не сказать об этом? Оплот звучит совершенно г#йско.
Brian Я не думаю, что нужно называть гимн г#йским. Это вроде как грех или что-то такое.
Zach Всё равно, чувак. Я не буду говорить оплот.
Рори Я танцую, не могу контролировать, куда смотрит мой взгляд, а когда могу, он направляется к Дину.
Джесс Ты хочешь сказать, что не можешь контролировать, когда смотришь на меня, но вынужден заставлять себя смотреть на него.
[на Дина]
Джесс Извини, брат, это жестоко.
Ричард Лорелай?
Лорелай Да, папа?
Ричард Можно с тобой поговорить?
Мишель [тихо; напевно] Кто-то в беде.
Lorelai Можно задать глупые вопросы?
Luke Не бывает таких вещей.
Lorelai Как чернила вытекают из ручек?
Luke Ладно, такие вещи действительно бывают.
Lorelai Привет. Есть кто-нибудь?
Luke Есть кто угодно.
Lorelai [к клиенту за столом] Хм, не могли бы вы подвинуться?
Luke Ненавижу, когда ты так делаешь.
Lorelai Это мой трюк на высшем уровне.
[Лорелай рожает Рори]
Молодая Лорелай Ладно, это большая боль, и я бы очень хотела, чтобы она исчезла, пожалуйста.
Медсестра Просто глубоко дыши, дорогая.
Молодая Лорелай Дыхание не помогает, можно я тебя ударю вместо этого?
Медсестра Что?
Молодая Лорелай Или щипну тебя очень сильно, потому что это может сделать мне лучше.
Медсестра Нет, ты не можешь меня ударить.
Молодая Лорелай Можно я тебя укусю или потяну за волосы или использую Эпилад при тебе, потому что мне действительно нужно что-то сделать.
Luke Очень романтично.
Lorelai Сказал тот, кто закричал "Наконец-то" в конце Истории любви.
Finn Доброе утро, Нью-Хейвен! Вы сегодня выглядите прекрасно!
Man in apartment Замолчи!
Finn Бог поговорил со мной… довольно грубо.
[На футбольном матче Йель-Гарвард]
Lorelai О, подожди, ты Пеннили Лотт, первая любовь моего папы в колледже?
Pennilyn Lott Да.
Lorelai Ты моя почти-мамочка.
Pennilyn Lott Что ж, это один из способов это выразить...
Lorelai Я так рада наконец-то тебя встретить. Скажи мне, ты бы позволила мне завести пони?
Rory [играя в видеоигру] Куда я пропала?
Lane Я не знаю!
Rory Что я сделала?
Lane Я не знаю!
Rory [видеоигра издает взрывной звук] Я проиграла?
Lane Ну, у тебя нет головы, так что я бы сказала, да
Jess Ты мне не ответила.
Rory На что?
Jess Ты вообще мне звонила?
Rory Нет.
Jess Ты мне письмо отправила?
Rory Нет.
Jess Открытку?
Rory Нет.
Jess Сигнал дымом?
Rory Хватит.
Jess Красивую фруктовую корзину?
Rory Достаточно.
Emily Очевидно, у вас есть горничная.
Christopher Да, у меня горничная с функциями няни.
Emily Ах, как по-макдональдски с вашей стороны.
Турист Извините, мне очень жаль беспокоить вас. Как пройти к 44-й улице?
Рори О, эээ, туда.
Турист Отлично, спасибо.
Рори Мне задали вопрос оDirections.
Джес Я видел.
Рори Он принял меня за местного. Как круто.
Джес Это очень впечатляет. 44-я улица вон там.
Paris Может, мне не стоит идти. А если я в него влюблюсь, а он не понравлюсь?
Rory Тогда ты найдешь кого-то другого.
Paris А если никого больше не будет?
Rory Тогда ты купишь котов.
Kirk Сколько времени?
Luke Не скажу тебе.
Kirk Почему нет?
Luke Потому что я только что сказал тебе 30 секунд назад.
Kirk *45* секунд, если считать все споры.
Lorelai Я собираюсь поесть блинчики с блинчиками.
Рори [Логану, когда они входят в его дом на ужин] Напомни мне рассказать тебе про тот случай, когда моя мама пришла на ужин в футболке с ринestones в виде пениса, а бабушка вызвала эвакуатор.
Новая девушка Дже́сса Привет.
Дже́сс Привет.
[они целуются]
Новая девушка Дже́сса И что?
Дже́сс Секунду.
Новая девушка Дже́сса Дже́сс!
Дже́сс Расслабься!
[закрывает книгу, поворачивается к Люку]
Дже́сс Я свободен!
Рори Дамы и господа, целый разговор в предложениях из одного слова.
Дин [заходит к Люку] Ладно, не ненавидь меня, но я уже позавтракал.
Лорелай Вот, хорошие, полные предложения.
Дин Что?
Рори Не порть момент.
Дин Ладно...
Rory Когда это "скоро"?
Lorelai Когда большая стрелка укажет на "С", а маленькая на "КРО".
[Лорелай радуется тому, что может спуститься в diner Люка и получить пирог whenever she wants]
Лорелай О, это просто рай! Один быстрый спуск вниз, и у меня есть все лакомства, которые я хочу. Ты как Уилли Вонка, только горячее.
Люк Я не горячее, чем Уилли Вонка.
Лорелай Надень фиолетовую цилиндр и будешь близок.
Luke Это тот самый замок, который ищут воры.
Lorelai Почему воры ищут именно этот замок?
Luke Потому что его легко вскрыть. Я это доказал.
Lorelai Ты доказал это, как...?
Luke Вломившись через черный ход.
Лорелай Люк, эээ, это не кровать, это плот, что нормально, если ты собираешься построить ров вокруг кафе, но...
Люк Нормально.
Лорелай Люк, ребенку нужна кровать. Если ты хочешь купить ему что-то надувное, пусть это будет блондинка.
Richard Ох, как же я не люблю видеть, как ты тратишь время.
Lorelai Ну, тогда я тебя завяжу.
Luke Эй, послушай, я просто хочу, чтобы ты знала, что у меня была маленькая беседа с Джессом раньше.
Lorelai Правда?
Luke Да, и я действительно четко объяснил правила касательно него и Рори. Поверь мне, он теперь знает, что я буду следить за ними каждую секунду, пока они вместе.
Lorelai Ну и хорошо.
Luke Ага.
Lorelai Знаешь, они теперь вместе.
Luke Что?
Lorelai О, да. 'Мне нужно запчасть для моей машины', 'я пойду учиться' - это детский код для 'встреть меня в заранее согласованном месте далеко от моего недоумевающего дяди.'
Luke Ты серьёзно? Ты действительно думаешь, что... чёрт, они вместе. Они использовали детский код, и теперь они вместе.
Paris Я проколола нос. И в течение часа после того, как это сделала, мой нос увеличился в четыре раза, заблокировав все дыхательные пути и сделав дыхание невозможным. Я пошла в скорую, где они вытащили это из моего носа и накололи мне антибиотики. Я провела ночь с холодным компрессом на лице.
Rory О, Париж.
Paris Похоже, я оказалась аллергична на этот дерьмовый металлический обруч, за который я заплатила $19.95, чтобы впихнуть его себе в нос.
Louise Ты сделала снимок?
Paris Нет, Луиза, я не сделала снимок. Я была немного занята тем, что пыталась доставить воздух к своим мозговым клеткам, с чем тебе еще не приходилось сталкиваться.
Lorelai [на городском собрании, когда все говорят о плохих поступках Джесса] Слышала, что он контролирует погоду и написал сценарий к фильму «Блестки»!
Lorelai [после разговора с мамой по телефону] *Это* твоя вина.
Luke Как это *моя* вина?
Lorelai Потому что ты меня всеми своими разговорами о встрече отвлек, и я не подумала, не проверила, кто звонит, прежде чем ответить! Чёрт возьми, как же приятно, наконец, найти на кого свалить вину.
[Джесс ест бутерброд на марафоне танцев, и миссис Ким подходит к нему]
Миссис Ким Кто ты?
Джесс Я Джесс... мадам.
Michel [о Париж] Она вернулась! Она возвращается!
Lorelai Что? Почему?
Michel Не знаю — может, она забыла телефон или свою книгу заклинаний, или что-то в этом роде.
Christopher Кому не понравится быть поцелованным девушкой Гилмор?
Lorelai Можно мне воспользоваться этим забавным резаком?
Luke Не если ты называешь его забавным резаком.
Lorelai Пожалуйста?
Luke Строгай коробки, а не руки.
Lorelai Хороший совет, тебе стоит научить!
[Джесс и Рори идут к этому мосту, и Джесс садится]
Jess Мне нравится это место.
Rory Ух ты. Место в Старс Холлоу, которое тебе действительно нравится.
Jess И здесь так много воспоминаний... видишь там?
[указывает]
Jess Там Люк меня толкнул.
Clara Это твое настоящее имя?
Jess Да.
Clara Тебе нравится?
Jess Нормально.
Clara Ты бы предпочел имя Билл?
Jess Нет.
Clara Фрэнк?
Jess Нет.
Clara Майк?
Jess Нет.
Clara Боб?
Jess Нет.
Clara Эд?
Jess Это тебе принадлежит?
Dean Клара, ты хочешь снежок?
Clara Да, купишь мне снежок?
Jess Обязательно. Иди в середину улицы и жди меня, я скоро вернусь.
[о новой школе]
Rory Одна из девчонок уже меня ненавидит. Парни странные.
Lorelai Страннее, чем другие парни?
Rory Да, они все время называли меня Марией.
Lorelai Ты шутишь? Ух ты, не могу поверить, что они до сих пор это говорят.
Rory Почему? Что это значит?
Lorelai Это значит, как Виргинская Мария. Это значит, что они думают, что ты выглядишь благоразумно.
Rory Ты шутишь.
Lorelai Нет.
Rory А что бы они сказали, если бы думали, что я выгляжу как шлюха?
Lorelai Ну, возможно, они бы добавили к этому Магдалину.
Rory Ух ты. Библейские оскорбления. Это продвинутая школа.
Lorelai Привет, мама. Ты не вернулась в номер прошлой ночью. Удачно провела время?
Emily Ты никак не можешь быть грубее?
Lorelai Да, могу быть грубее. Эй, мам, ты там с к...и...
Rory Спасибо, что пришла. Было весело. Всё в порядке?
Luke Я другой, я одиночка.
Lorelai О нет. Не-не. Я не хочу слушать о романтике одиночества.
Luke Некоторые парни просто по натуре одиночки.
Lorelai Да, одинокие парни.
Luke Независимые парни.
Lorelai Грустные парни.
Luke Парни-отшельники.
Lorelai Ли Харви Освальд.
Luke Джон Мьюир.
Lorelai Унабомбер.
Luke Генри Дэвид Торо.
Lorelai Каждый из этих грустных и одиноких парней.
Luke Иди, скажи ей, чтобы остановилась.
Lorelai Я не пойду туда.
Luke Почему нет? Ты же женщина.
Lorelai И что с того?
Luke У тебя такие же части.
Lorelai Что?
Luke Не должна этого бояться.
Lorelai Бояться? Знаешь, ты будешь холостяком очень долго.
Luke Ай.
Lorelai Люк, ты в порядке?
Luke Дурацкая коробка. Дурацкая лампа.
Lorelai Эй, Люк, тебя опять твои вещи атаку...ют?
Dean Говорят, Тейлор большой фанат хип-хопа.
Rory О, он прыгает с самыми модными из них.
Rory [Логан только что впервые назвал Рори своей "девушкой"] Ты в порядке? Тебе стакан воды или... машину времени?
[Лорелай и Люк обсуждают Рори и её нового парня Дина]
Лорелай Мне надо, чтобы она поняла, что я в порядке с парнями. Потому что не говорить о парнях и нашей личной жизни — это я и моя мама. А это не я и Рори.
Люк Ты в порядке с парнями?
Лорелай Да.
Люк Серьёзно?
Лорелай Ну, так себе.
Люк Это не "так себе.".
Лорелай Это "всё путем" с "так себе".
Люк Как скажешь.
Luke Как насчёт этого?
Lorelai Слишком бледно. Бледный значит больной.
Luke Или солнцезащитный крем.
Lorelai Или болезнь коровьего бешенства.
Luke Бледность не означает болезнь коровьего бешенства.
Lorelai У тебя когда-нибудь была болезнь коровьего бешенства?
Luke Два раза на прошлой неделе, и я выглядел отлично.
Lorelai Хорошо, я лежу в постели, сплю и на мне этот великолепный пижамный комплект, и тут срабатывают тридцать будильников, и я встаю с постели, и иду вниз по лестнице, а там, в кухне, стоит Люк.
Rory Он был голым?
Lorelai Нет. Он готовил завтрак.
Rory Голым?
Lorelai Ну, ты слишком долго была в Вашингтоне.
Emily Я не воровала твоего отца, я просто дала ему выбор.
Richard Когда ты пришла в мою братству в этом синем платье, у меня не было выбора.
Lorelai Ты украла моего отца с помощью моды.
Emily Не могу поверить, что ты помнишь это платье.
Lorelai Не могу поверить, что ты была той другой женщиной.
Emily Что это?
Lorelai Это скрепка.
Emily И что ты собираешься делать с этой скрепкой?
Lorelai Я собираюсь нацарапать что-то очень грязное на двери в ванной.
Emily Лорелай.
Lorelai Что рифмуется с Нантакетом?
Lorelai Привет, Люк.
Luke Я в кровати. У меня ещё десять минут, чтобы поспать. Это не много с точки зрения всего, но всё же, десять минут — это десять минут. Ты понимаешь, о чем я?
Lorelai Конечно, да.
Rory Десять минут — это здорово.
Luke А потом звонит телефон, и он просто звонит и звонит и звонит и звонит, так что я снимаю трубку.
Lorelai И потом, надеюсь, ты проверил слух.
Luke Могу я закончить свою историю?
Lorelai Я просто говорю, это много звонков.
Luke А на другом конце провода кто-то по имени Джон говорит, что он папа Кайла, и Кайл устроил вечеринку прошлой ночью без разрешения. И два парня подрались и разгромили всё вокруг, так что Джон хочет, чтобы я пришёл и посмотрел на ущерб и обсудил какое-то решение проблемы с повреждениями. Теперь, я не знаю Джона, и уж тем более не знаю Кайла, но я точно знаю кого-то, кто мог бы подраться на вечеринке и оставить место в полном беспорядке. Это дикая догадка, но я думаю, что его имя рифмуется с Тесс. Так что вот я и иду поговорить с Джоном о Кайле и обсудить, что делать с Хаммелом.
Lorelai Что?
Luke Именно.
[уходит]
Lorelai Почему мы здесь стоим?
Rory Потому что на табличке написано 'ждите, чтобы вас усадили'.
Lorelai Да, но мы же не роботы, мы нарушаем правила, а свободных столиков, как минимум, fifty.
Rory Ты exaggerating.
Lorelai Один, два, три, четыре, fifty — нет, я не exaggerating.
[Люк чистит снег на тропинке Лорелай после их ссоры]
Лорелай Ой, это здорово. Можем снова поссориться? Мне нужно почистить водостоки на крыше.
Люк Джес, ты не можешь просто запихнуть девушку в шкаф.
Джес Она сама туда зашла.
Richard Знаешь, кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе представить аудиторию в нижнем белье? Так вот, не делай этого. Я разок попробовал, и у меня были кошмары целую неделю. Болгары в плавках.
Tristan И она снова читает. Как оригинально.
Rory Прощай, Тристан.
Tristan Ты понял насчет оригинальности? Потому что...
Rory Я сказала прощай.
Tristan Что ты здесь делаешь?
Rory Мне нравятся очереди.
Tristan Парень должен купить билеты.
Rory Серьезно. Сьюзен Фалуди знает об этом?
Tristan Если, конечно, не окажется, что парня нет.
Rory Парень есть
Tristan Дешевый парень.
Rory Что могу сказать? Мне нравятся дешевые. И неопрятные - с залысиной, пивным животом, знаешь, и штаны, которые немного сползают сзади, показывая отличный вид сантехника. Это меня просто с ума сводит.
Tristan Так кто он?
Rory На скольких языках ты можешь сказать 'не твоё дело'?
Tristan Он учится в этой школе?
Rory Нет, не учится.
Tristan Ага. Ладно, я confess что-то тебе. У меня нет свидания.
Rory Ну, я слышала, что Скуики Фромм скоро выйдет под залог. Держи хорошие мысли.
Mrs. Kim [Дэвиду, в ответ на его просьбу отвезти Лейн на выпускной] "Пусть ни день, ни ночь не пройдут нечестивыми, но помни о том, что Господь сотворил."
[он уходит в замешательстве]
Mrs. Kim [на следующий день Дэвид сталкивается с миссис Ким]
Dave Rygalski Я не спал всю ночь. Я прочитал всю Библию от корки до корки. Я не знаю, что это значит.
Mrs. Kim Дэвид...
Dave Rygalski Ты должен сказать мне, что это значит. Это "да?" Это "нет?" Я даже не чувствую свой правый локоть. Не знаю почему, но я... я не могу.
Mrs. Kim Дэвид!
Dave Rygalski [умоляя] Пожалуйста. Просто скажи мне. Я так устал.
Mrs. Kim Это не из Библии.
Dave Rygalski Что?
Mrs. Kim Это Шекспир. Генрих VI. Мне тоже иногда нравится пофилософствовать, понимаешь.
Dave Rygalski Шекспир?
Mrs. Kim Это очень трудная задача — прочитать Библию за одну ночь. Сам я делал это только три раза. Нужна большая решимость и отличный свет. Я впечатлена.
Dave Rygalski [он смотрит на неё с надеждой]
Mrs. Kim Хорошо.
Dave Rygalski Хорошо что?
Mrs. Kim Ты можешь пойти на выпускной, но не можешь жениться.
Dave Rygalski Это кажется мне справедливым.
[цитата из Генри VI, Действие II, Сцена 1]
Lorelai Моя жизнь — отстой. Эй, давай посмотрим друг другу в глаза и одновременно скажем: "Хотел бы я быть тобой" — может, мы сделаем как в "Пятнице".
Rory Или мы можем просто притвориться, что сделали это, и ты будешь вести себя, как совсем ребенок. Ой, подожди...
Lorelai Не могу поверить, что ты не согласна поменяться телами со мной.
Rory Забудь об этом. Тогда мне пришлось бы встречаться с Кирком.
Рори Почему ты не танцуешь?
Джесс Я танцую внутри.
[Лорелай запивает несколько таблеток]
Эмили Что ты принимаешь?
Лорелай Руфии?
Рори Аспирин.
Лорелай [к Рори] Я должна знать, где ты в любой момент, особенно когда ты надела мои туфли.
Lorelai 'Мам, я выхожу замуж.' Я идиот. И ты знаешь, пока мой рот открывался, мой разум кричал: 'Не делай этого, я серьезно, ты об этом пожалеешь.' Но разве мой рот слушал?
Rory Нет.
Lorelai Нет. И он открывается, слова выходят, а Эмили остается Эмили, и мой рот в шоке. А мой разум говорит: 'Я же тебе говорил.' А потом мой рот разозлился, потому что ни один рот не любит, когда ему тыкают носом в его ошибки. И теперь мой разум и мой рот не разговаривают, и пройдет несколько недель, прежде чем мы снова сможем собрать парней вместе.
Rory У твоего рта есть нос?
Lorelai Ладно, похоже, мы только что нашли первую комнату в истории мира, которая заставила бы Либераче сказать: 'Ого. Отойдите. Никто не может быть таким гомосексуалистом.'
Lorelai Я заслужила право, чтобы меня не допрашивали о моей социальной жизни моя шестнадцатилетняя дочь.
Rory Я думала, что я твоя лучшая подруга.
Lorelai Когда мы на концерте U2, ты моя лучшая подруга. Но прямо сейчас ты моя шестнадцатилетняя дочь, и я говорю тебе, что не хочу обсуждать это.
[Луку]
Лорелай Встречайся с ней, женись на ней, сделай её миссис Обратная бейсболка. Что мне на это плевать.
Lorelai Леди никогда не получают своих яичных рулетов. Леди никогда ничего не получают. Они даже не имеют своих идей.
Rory Ого.
Lorelai Они просто безучастно сидят и ждут, когда какой-нибудь молоденький сильный мужчина подойдет и поможет им. Они не шагают по лужам, они не перепрыгивают через лужи. Они даже не могут смотреть на лужи. Им, по сути, нужно завязать глаза, зафуфырить и перенести через лужи.
Rory Разве нет моратория на то, как долго леди должны говорить?
Lorelai Нет.
Lorelai Ты спасла меня, я тебя люблю, я хочу от тебя ребёнка... Ой, слишком поздно.
Рори Здравствуйте, мне, пожалуйста, большой карамельный макиато с дополнительной порцией и взбитыми сливками.
Продавец кофе Уже готовлю.
Рори Подождите, сколько это стоит?
Продавец кофе 4,85 доллара.
Рори Ладно, уберём дополнительную порцию. Сколько теперь?
Продавец кофе 4,20 доллара.
Рори Тогда давайте поменьше. Сколько будет?
Продавец кофе 3,30 доллара.
Рори Лучше без взбитых сливок, сколько это?
Продавец кофе Меньше калорий.
Рори Просто обычный маленький кофе, пожалуйста.
Lorelai Какого чёрта моя мать делает здесь?
Lorelai Я бы reconsider называть Дина. Это не его вина, что ты такая fabulous, что он не может думать ни о чём другом.
Rory Пока, мама.
Lorelai Ну, он просто сидит в своей комнате, ест Фрут Лупс прямо из коробки, повторяя твоё имя снова и снова и снова.
Rory Время идёт.
Lorelai Рори, я тебя люблю, Рори. Рори, я не потерплю игнорирования, Рори...
Lorelai Мне он действительно нравится, Рори. Я не могу с этим ничего поделать. И давно уж не чувствовала себя так. Ты не всегда можешь контролировать, к кому ты испытываешь влечение, понимаешь? Думаю, вся эта история с Анджелиной Джоли и Билли Бобом Торнтоном это отлично доказывает.
Mrs. Kim [разговаривая с родственником на свадьбе Ким] Мин-Джэи. Хорошо выглядишь. Похудел. Не такой толстый.
Rory [На неё все смотрят в кафе] Я чувствую себя как подержанный автомобиль.
Директор ...И пятьсот бейсболов вдруг оказались пропавшими.
Люк Джес, он их не брал, клянусь. Ему они не нужны.
Директор [направляет на Люка взгляд]
Люк Проверю, когда вернусь домой.
Dave Ты пьяный.
Lane Нет, я... я что, правда?
Dave Мы выходим через пять минут. Ты вообще сможешь играть?
Lane О, я могу ударить по палочкам на этих барабанах.
Dave Отлично, отлично, но что насчет барабанов?
Paris Ладно, если вы, ребята, хотите сидеть здесь часа через два после школы, рассказывая ужасы о макияже, то я за. Эй, я когда-нибудь рассказывала вам о том, как я выщипала в области, которая не предназначена для этого? Чёрт, как я потом краснела.
Madeline Lynn Я тоже так делала. Ох, это плохо.
Louise Она была саркастична.
Madeline Lynn Ну, я не была. Я была в шоке целый месяц.
[Лорелай вытаскивает рубашку из шкафа Люка]
Лорелай О, Боже мой.
Люк Что?
Лорелай Джимми Баффет?
Люк Положи обратно.
Лорелай Тебе нравится Джимми Баффет? Он такой mellow.
Люк Я просто была на нескольких концертах, вот и всё.
Лорелай Несколько концертов? О, Боже мой, ты фанат Баффета.
Люк Это та рубашка, которую ты хочешь, чтобы я надел или нет?
Лорелай Спой Margaritaville.
Люк Нет.
Джесс С таким отношением ты потеряешь эту игрушку.
Люк Убирайся отсюда.
Lorelai Эй, ты меня не разбудила.
Rory Я поставила будильник.
Lorelai Да, но смотри, будильник перестаёт звонить, как только я его швыряю в стену, что даёт мне достаточно времени, чтобы снова заснуть. Ты же, однако, не перестаёшь болтать, как бы сильно я тебя не кидала, вот и получается, что ты обеспечиваешь процесс пробуждения.
Rory Когда будет ужин?
Lorelai Я похожа на таймер?
Rory Я думала, ты его завела.
Lorelai Глупый зайчонок.
Rory Таймеры для детей.
Jess Кто-то подкинул мне яиц на машину?
Dave Rygalski Несколько недель назад ты сказал, что Лейн испытывает ко мне симпатию. Ну, я тоже в неё влюблён. Теперь, я знаю, что у тебя очень строгие правила по поводу свиданий и мальчиков, но я просто хочу, чтобы ты знал, что я хороший человек. Я не курю, не пью, ни разу не получал штрафов, я здоров, я забочусь о себе, я пользуюсь зубной нитью. Я никогда не смотрю больше 30 минут телевизора ночью, отчасти потому, что считаю это пустой тратой времени, а отчасти потому, что там ничего нет. Я уважаю своих родителей, хорошо учусь, никогда не играю в видеоигры, на случай если когда-нибудь докажут, что они превращают людей в серийных убийц. Я не пью кофе. Я ненавижу газировку, потому что она меня пугает. Я готов отказаться от мяса, если это для тебя так важно. Мне не мешает носить галстук. Мне нравится играть эти гимны на гитаре, и я действительно, действительно хочу взять твою дочь на выпускной.
Dave Rygalski [Г-жа Ким ничего не говорит] Г-жа Ким? Пожалуйста, не заставляй меня повторять этот список снова.
Mrs. Kim Пусть ни день, ни ночь не проходят без посвящения, но все же помните, что сделал Господь.
Dave Rygalski Хорошо, спасибо.
Dave Rygalski [Дэйв и Лейн выходят на улицу] Ты слышала, что она сказала?
Lane Да, я слышала.
Dave Rygalski Что это значило?
Lane Не знаю.
Dave Rygalski Это было да или нет?
Lane Не уверена.
Dave Rygalski Ну, это должно быть из библии, верно? Так что я просто пойду домой, посмотрю в интернете, найду, что смогу. Я тебе позвоню, когда что-то выясню.
Lorelai Клянусь, ничего в мире у моей матери не получается лучше, чем заставить кого-то согласиться на что-то, что в любом другом измерении они бы никогда не рассматривали.
Rory Мам.
Lorelai Я все еще убеждена, что она как-то была причастна к тому, что Лили Томлин снялась в том фильме с Джоном Траволтой.
Lorelai Отлично, хорошо, делай что хочешь. Похоже, что я просто потеряла залог в тысячу долларов.
Luke Какой залог?
Lorelai За комнату.
Luke Какую комнату?
Lorelai За это, за то, что будет потом...
Luke О, подожди, сейчас ты говоришь ерунду, пытаясь меня запутать, не так ли?
Lorelai Не так ли?
Luke Что?
Lorelai Кто?
Lorelai Расскажи мне анекдот.
Rory Тук-тук.
Lorelai [смеётся] Это было хорошо.
Luke Смотри на себя. Тебе бы всего лишь шесть танцующих пингвинов и Мэри Поппинс, парящей в углу, чтобы вернуть мне два самых худших часа моего детства.
Taylor Я не думаю, что у тебя было детство. Кажется, ты явился на свет ворчливым, угрюмым занудой.
[после того, как Рори арестовали за кражу яхты; она рассказывает Люку об этом]
Лорелай Рори никогда даже не ворвала. Ни батончик, ни помаду. Однажды она забыла вернуть библиотечную книгу. И так себя за это корила, что сама себя наказала. Представляешь? Она просто сидела в своей комнате и орала на меня: "Теперь никто не сможет прочитать Илая на этой неделе из-за меня!"
Lorelai Рори очень неприхотливая. Как тот робот-мальчик из "Искусственного разума", только совсем не одержимый матерью. Боже мой, тот мальчик был таким надоедливым. Я бы вытолкнула его из машины, пока она ещё ехала.
[Эмили купила очень маленькую «комнату страха»]
Лорелай Эй, давай протестируем это. Я сейчас тебя поймаю.
[делает когти из рук]
Эмили [раздражённо] О, боже мой.
Лорелай [пытаясь напугать] Тебе лучше зайти туда, потому что я плохой парень. Баах!
Эмили Хватит.
Лорелай Я устрашающая. Паника, чёрт возьми. Давай.
Lorelai Привет, у меня есть довольно безумная идея.
Rory Это никогда не звучит успокаивающе, когда это говоришь ты.
Luke Тейлор, нет, нет, нет, нет, и каждый день с этого момента до конца моей жизни я буду приходить сюда и говорить: "Тейлор, нет." А когда я умру, я хочу, чтобы меня заморозили рядом с Тедом Уильямсом, и когда найдут лекарство от того, от чего я умер, и разморозят меня, мои первые слова будут: "Как дела, Тед?" сразу за ними последует: "Тейлор, нет."
Jess Почему ты так быстро бежишь?
Rory Ну, наш президент говорит, что нужно заниматься спортом, и я очень патриотична.
Lorelai Вот моя маленькая девочка, отправляется покорять мир!
Rory Парис будет править миром, а я буду держать ключи.
Lorelai Ух ты, ты красивая, ты умная. Теперь тебе только и нужно, чтобы какой-то пьяный родственник в тени позорил тебя на каждом шагу.
Rory Ты этим займёшься?
Lorelai Я на два шага впереди тебя.
Rory О, смотри, малышки.
Lorelai Больше никогда не хочу это слышать из твоих уст.
Lorelai Ты моя любимая дочь.
Rory Ты так говоришь всем своим дочерям.
Lorelai Да, говорю, но только с тобой это правда.
[Подруга Эмили, 'Суити', только что умерла]
Лорелай Это было её настоящее имя - Суити?
Эмили Нет, её звали Мелинда. Суити - это прозвище.
Лорелай Почему?
Эмили Что ты имеешь в виду, почему?
Лорелай Я имею в виду, как они получили Суити от Мелинды?
Эмили Они не получили Суити от Мелинды. Суити - это прозвище.
Лорелай Да, я знаю, что Суити - это прозвище, но обычно прозвище происходит от версии твоего имени или есть какая-то история, стоящая за именем или что-то в этом роде.
Эмили Она была милая. Вот и вся история.
Лорелай Ладно.
Эмили У неё была очень милая натура.
Лорелай Хм.
Эмили Ну, какую именно историю ты хотела, Лорелай?
Лорелай Нет, всё нормально. Она была милая. Они называли её Суити. Это хорошая история.
Эмили Нет, правда. Какую именно историю о моей недавно ушедшей подруге ты хотела бы услышать?
Лорелай Мам, это не для развлечения. Это...
Эмили Хорошо, ладно. Отец Суити был очень бедным человеком - настолько бедным, что Суити и её четыре брата и сестры спали в выдолбленном стволе дерева, потому что дом был достаточно велик только для их родителей. Одна зима, не было еды, так что Суити вылезла из своего ствола, завернула ноги в газету и шла сорок миль по снегу в ближайший город, где наткнулась на магазин сладостей. Владелец сжалился над ней и дал ей сумки с конфетами, корнишон и отвёз её обратно к её семье. Он немедленно предложил работу её отцу, который с радостью согласился и в итоге стал владельцем этого магазина, превратив его в один из самых важных кондитерских магазинов в мире. И так она получила имя Суити. Ну как, как тебе это?
Лорелай Теперь это была довольно хорошая история.
Lorelai Фу. В моей жизни было очень мало моментов, когда мне действительно хотелось бы иметь один из тех огромных кремовых пирогов, которыми можно просто в лицо кому-то бахнуть, но этот момент определенно один из них.
Lorelai Эй, если ты намекаешь на мои навыки уборки... ну что ж, ладно.
Luke Что не так было с этим местом?
Jess Оно было розовым.
Luke Мы можем его покрасить.
Jess То есть, я могу его покрасить.
Luke *Мы* можем покрасить его *вместе*
Jess Отлично, а потом мы можем взяться за руки и кружиться.
Emily Шампанское, кто-нибудь?
Lorelai Ой, как шикарно.
Emily Ну, не каждый день у меня дома ужин, когда банки открыты и мои девочки здесь.
[На церемонии обновления обетов Ричарда и Эмили]
Лорелай О, Марилин, это Люк. Люк, это моя кузина Марилин.
Люк Приятно познакомиться.
Марилин Взаимно.
[отводит Лорелай в сторону]
Марилин Он садовник?
Лорелай Нет, он владеет закусочной.
Марилин О, я всегда мечтала завести роман с садовником. Говорят, это сейчас очень 'в'.
Реверен Церковь освобождена от ваших городских статутов, Тейлор.
Рабби Мы подотчетны высшей власти... типa сосиске в тесте.
Реверен Я смеюсь каждый раз, когда ты это говоришь.
Рабби Я знаю. Смешно, это смешно.
Тейлор Ну, могу гарантировать, что Богу это тоже не нужно.
Реверен Слышал это, Дэвид? Тейлор Дус общается с Богом напрямую.
Рабби Тридцать лет я работаю на Бога, а не получил даже открытку.
Реверен Вы с ним по телефону говорите, Тейлор?
Рабби У тебя есть телефон Бога, Тейлор?
Тейлор Рабби, пожалуйста.
Реверен Какой он? Для нас, простых людей, которые никогда его не встречали?
Рабби Он низкий, высокий?
Реверен Ему нравится смеяться?
Рабби А то, что нельзя есть моллюсков, это правда? Потому что, честно говоря, некоторые из этих рекламы Red Lobster...
Zach Эй, Лорелей, ты себе сделала гляделку?
Lorelai Что?
Lane Пожалуйста, удали это из своей памяти.
Lorelai Я постараюсь.
Лорелай Эй, я должна принести соус для стейка, да?
Рори Для чего?
Лорелай Для пиццы.
Рори Я только что вернулась из Италии.
Лорелай И что?
Рори За это тебя в Италии бы застрелили.
Лорелай Ах, но это Америка, где мы, не стыдясь, искажаем культуру других стран в отвратительной погоне за моральным и военным превосходством.
Рори Я забыла. Принесите империалистические приправы.
Luke [разговаривая о партнере для марафона танцев] Что насчет того?
Lorelai Ммм... Нет.
Luke Почему нет?
Lorelai Слишком бледный.
Luke И что с того?
Lorelai Бледный значит больной.
Luke Или солнечный крем.
Lorelai Или болезнь губчатой коровы.
Luke Бледный не значит болезнь губчатой коровы.
Lorelai Ты когда-нибудь болел болезнью губчатой коровы?
Luke Дважды на прошлой неделе, и мой цвет был замечательным.
Rory Можем не говорить слово колледж хотя бы в течение сорока восьми часов?
Lorelai Хорошо.
Rory Спасибо.
Lorelai А как насчет слова "коллаж", можем сказать "коллаж"? Потому что звучит похоже, но на самом деле совершенно другое.
Rory Коллаж подойдёт.
Lorelai Отлично, а то я не знаю, как вообще вести разговор без слова "коллаж".
[Лорелай должна будет позировать на благотворительном мероприятии для Клуба поддержки, в которое ее заставила вовлечь мама.]
Lorelai Фу, они просто подкинули эту модельную штуку.
Rory Хм, моя мама — модель. Может, теперь ты сможешь встречаться с Леонардо ДиКаприо.
Lorelai Кроме того, теперь мне нужно спланировать всю эту дурацкую штуку.
Rory Лорелай Гилмор. Нет, это не звучит достаточно модельно. Тебе нужно что-то более запоминающееся. Как насчет Вафли? Мы могли бы называть тебя Вафля и сказать, что ты из Бельгии.
Lorelai [набирает номер на своем мобильном] Ладно, я сейчас в плохом настроении, нужно что-то с этим сделать.
[по телефону]
Lorelai Привет, мама!
Emily Ну, здравствуй.
Lorelai Я пошла на свою первую встречу Клуба поддержки прошлой ночью, тебе Битти не говорила?
Emily Нет, не говорила.
Lorelai О, ну, может, она все еще за тем столом застряла. Может, стоит отправить кого-то проверить.
Emily Ну, приятно слышать, что ты наконец-то вовлекаешься.
Lorelai Да, на самом деле мы планируем благотворительное модное шоу на следующей неделе, и я вызвалась организовать его.
Emily Ну, молодец.
Lorelai Да, и поскольку я знаю, как ты беспокоишься о том, как Рори воспринимают в Чилтоне, я знала, что ты захочешь так или иначе участвовать, так что ты будешь одной из моделей.
Emily Какого черта?
Lorelai Да, это будет в следующую субботу, будь там в четыре, и мы предоставим прическу и макияж.
Emily Лорелай, ты не можешь быть серьезной.
Lorelai О, и нам также понадобятся твои размеры.
Emily Это абсурд.
Lorelai Мама. Ты сказала, что хочешь, чтобы я принимала участие. Ну, я участвую, разве ты не хочешь сделать свою часть, чтобы обеспечить будущее Рори?
Emily Ладно.
Lorelai Начинай мерить.
[класть трубку]
Rory Теперь тебе лучше?
Lorelai Вафля очень счастлива.
Rory Я скажу всем дамам, какой ты ловелас.
Michel Я полагаю, что эта записка уже была отправлена.
Lorelai Ты собираешься меня поцеловать? Ты невероятно предсказуема.
Lorelai Я тебя не ненавижу.
Dean Нет?
Lorelai Нет, хотя я представила как минимум 20 различных способов оторвать тебе голову.
Dean Правда? Какой способ выглядел лучше всего?
Lorelai Садовые ножницы. Очень тупые.
Dean Нет, тебе бы не хотелось, чтобы все прошло быстро, да?
Rory Я даже не могу открыть глаза.
Lorelai Да не переживай, там нечего смотреть. Кирк в купальнике, Тейлор в юбке, Ал в шортах без задницы.
Rory О боже, остановись. Я больше никогда не смогу закрыть глаза.
Lorelai Я думала, что приглашение этих девушек даст тебе больше лёгкости в школе.
Rory Да, но я всегда считала, что 'лёгкость' сильно переоценена.
Lorelai О, вот моя извращённая девочка.
Lorelai О, но я пришла рано, и ничего не оставалось делать, кроме как кормить резиновыми мишками собак, ищущих бомбы, что, как оказалось, не приветствуется правительством США.
Rory Ты Trouble с правительством, пока ждала меня?
Lorelai Немного.
Rory Сколько это немного?
Lorelai Выучи русский.
Zach [поёт] Я когда-то был потерян, но теперь найден, был слеп, но теперь вижу.
Mrs. Kim Очень хорошо. Теперь вы можете взять пятнадцатиминутный перерыв, пока мы доедим наш чай. Также отличное время, чтобы перенастроить.
Brian Она смотрела на меня?
Zach Она не смотрела на меня, чувак.
Lane Само понятие родов немного тревожит.
Rory Да, дети, конечно, классные, но сам процесс кажется какой-то большой космической шуткой.
Lane Определённо придумано мужчиной.
Rory Моя мама сказала, когда объясняла мне, откуда берутся дети.
Lane Моя мама всё ещё не сказала мне.
Rory Серьёзно?
Lane Когда моя двоюродная сестра забеременела, она сказала, что это потому что ангел коснулся её лица своими крыльями.
Rory Я могу объяснить тебе детали, если хочешь.
Lane Нет, спасибо, я сам всё выучил на улице.
Lorelai Я только что рассталась с кем-то.
Luke Да.
Lorelai Мы встречались несколько месяцев.
Luke Я думал, что кто-то есть на горизонте.
Lorelai Ты сделал? Как?
Luke Просто подсказки. Знаешь, ты никогда не одевалась по погоде, вот в этом духе.
Rory [когда у Рори, Пари и Лейн проблемы в отношениях, Пари приносит им каждой по чашке алкогольного пунша мисс Пэтти] Пунш мисс Пэтти используют для очистки от смолы на строительных площадках.
Paris Так пусть он очистит наши души от смолы.
Рори Эшер Флемминг мёртв.
Марті В постели?
Рори Нет
Марті Чёрт, я проиграл в пари.
[Лорелай хочет, чтобы Люк уволил надоедливого нового сотрудника]
Lorelai Он не записывает заказы, никогда не приносит горячую или твою еду, не может отличить бэйглы от пончиков, раздает подложки для сырых задниц, и он носит эту футболку с Foreigner каждый день с момента, как начал здесь работать, и не знает, кто они. Я его спрашивала.
Luke Что такое подложки для сырых задниц?
Lorelai Кирку понадобилась салфетка, и он достал одну из заднего кармана.
Luke Эй, Брэн?
Brennon Lewis Да, босс?
Luke Ты дал Кирку салфетку из своего заднего кармана?
Brennon Lewis Да.
Luke Не надо.
Brennon Lewis Хорошо.
Рори Чёрт, мои ботинки.
Лорелай Тебе не нужны ботинки. В мои времена мы шли двадцать миль по снегу, только чтобы добраться до своих ботинок.
[множество будильников сработало]
Lorelai Ты смешная.
[Спускаясь по лестнице]
Lorelai Итак, смотри, прошлой ночью, когда я сказала тебе: "Завтра, независимо от обстоятельств, убедись, что я встану в семь," я на самом деле имела в виду: "Завтра, независимо от обстоятельств, убедись, что у меня есть возможность встать в семь, на случай, если, когда придет семь, я действительно захочу встать." Чего, как оказалось, я не сделала. Поэтому ты сейчас отвечаешь за великое убийство будильников 2002 года.
Luke Нет выживших?
Lorelai Тот, что в форме кролика, сбежал с легкой декапитацией.
Lorelai Эй, может, в этом и заключается суть Изгоя города. Что, типа, он протестует против неспособности людей общаться, не общаясь сам и подталкивая нас говорить о коммуникации.
Rory Ух ты, ты просто сносишь мне крышу.
Lorelai Отель Независимость.
Emily Тебе реально стоит представляться, когда ты отвечаешь на телефон на работе.
Lorelai Извини. Отель Независимость, крупное разочарование на связи. Лучше?
Rory Мы идем. Мы смотрим. Привет, Йель. Пока, Йель. Всё кончено. Ничего страшного. Никакой обиды.
Lorelai Сколько еще фраз из двух слов ты придумаешь?
Luke У нас нет еды.
Lorelai О, пожалуйста, мы не едим уже год.
Rory Или до завтра утром.
Lorelai Что первее наступит.
Суки Я не должна быть родителем.
Лорелай Суки. Посмотри на меня. В этом мире много людей, которые не должны были стать родителями. Мистер и миссис Гитлер, например. Бины ладен могли бы посмотреть телевизор в ту ночь. Ричард и Эмили могли бы пропустить размножение. Но... ты. Ни за что. Ты будешь замечательным родителем.
Paris А тебе нравятся твои приемные родители?
Девушка в общежитии Да.
Paris Я думаю, что быть усыновленным — это хорошо. Если они надоедают, просто сбрасываешь эту партию и идешь искать оригиналов.
Rory Для кого четки?
Lorelai Они мои.
Rory Зачем тебе четки?
Lorelai Они милые.
Rory Они для молитвы.
Lorelai Ну, помолись, чтобы они подходили к моему синему костюму.
Rory Тебя только что перевели на королевскую кровать, джакузи и люкс в аду.
Emily Ты принёс нам использованный десерт?
Lorelai Он не использованный. Это остатки.
Emily Как приятно. Я просто поставлю это на кухне рядом с моей наполовину пустой коробкой Чир.
Taylor Не может ли эта встреча быть более сумбурной?
Lorelai Я могла бы немного покачаться.
Rory Да, пока я буду стучать ритм на бонго.
Babette О, это выглядит весело.
Miss Patty У меня есть бонго сзади.
Rory Ты знаешь, ты всегда заставляешь меня рассказывать, о чем я думаю.
Lorelai Да, и урок, который мы из этого извлекли, состоит в том, что никогда не следует становиться шпионом.
🧡
Sookie И ты почувствовала себя лишней?
Рори Бабушка, не могу поверить, что ты нашла рецепт Бифарони.
Эмили Это было не просто. Антония думала, что я сошла с ума.
Лорелай Ну...
Эмили Твои комментарии никому не нужны.
Rory Пока я не оглянулась, бабушка рассказывала мне, как важно правильно представлять человека обществу.
Lorelai Фу.
Rory И как каждая молодая девушка мечтает об этом дне.
Lorelai Угх.
Rory И как там будут цветы.
Lorelai О, Господи.
Rory И музыка.
Lorelai Пожалуйста.
Rory И торт.
Lorelai О да, торт на самом деле хороший.
Lorelai А как насчёт Парижа, она когда-нибудь спит?
Rory Я думаю, она периодически издаёт звук, похожий на жужжание, а потом просто отключается.
Luke Ну, вернулся с бала, да?
Lorelai Да, я оставила стеклянную туфельку и визитку, на случай, если принц реально д-д-д-
Luke Хорошая и отчаянная находка.
Lorelai Спасибо.
[Эмили и Ричард расстались]
Эмили В какой-то момент нужно столкнуться с реальностью, а реальность такова, что он движется дальше. Поэтому и мне тоже нужно двигаться дальше.
Лорелай Совершенно верно. MoveOn.org.
Эмили [пауза] Думаю, пришло время мне начать встречаться.
Лорелай [задыхается от напитка] О, Боже мой.
Эмили Я хочу пойти на свидание.
Лорелай С - мужчиной *?
Эмили Нет, с куницею. Конечно, с мужчиной!
Лорелай Я этого не слышу.
Эмили Ну а почему бы мне не встречаться? Я все еще ценная женщина.
Лорелай Мне нужно бумажное полотенце и валий, пожалуйста.
Эмили В клубе полно мужчин, которые в прошлом проявляли ко мне интерес, мне просто нужно выяснить, как ответить на их чувства. У тебя много опыта с мужчинами. Как ты даешь им понять, что ты свободна?
Лорелай Ну, одно из тех рекламных объявлений на скамейках обычно сработает.
Эмили Лорелай, прекрати. Мне нужна помощь. Прошло много лет с тех пор, как я это делала, и я не помню правильной процедуры! Теперь проведи меня через это шаг за шагом. Ты видишь мужчину, подходишь к нему и говоришь...
Лорелай ...Здравствуйте.
Эмили Это слишком настойчиво?
Лорелай Нет, это подходящий способ показать, что ты открыта для социального взаимодействия. Если только ты не подходишь к кунице. Тогда, я думаю, правильный сигнал — просто предложить ему свою задницу.
[Эмили бросает испепеляющий взгляд]
Lorelai Вот оно. Она наконец-то может пойти в Гарвард, как всегда мечтала, и получить образование, которого не было у меня, сделать всё то, что не удалось сделать мне, а потом я смогу её за это ненавидеть, и у нас наконец-то будет нормальные отношения матери и дочери.
Lorelai Чёрт возьми, Блю Мен Групп снаружи нашего дома!
Rory Я спала и не слышала!
Lorelai Это точно должно было тебя разбудить.
Rory Нет, меня разбудила моя сумасшедшая мама Марго Киддер Гилмор.
Kirk У меня ночные страхи.
Luke Ночные страхи?
Kirk В общем, я начинаю паниковать, когда ложусь спать. Примерно через час после того, как засыпаю, я просыпаюсь в панике. Все вокруг кажется угрожающим, страшным, словно хочет меня поймать. Две ночи назад меня вдруг охватило overwhelming чувство, что в моем доме убийца.
Luke Чёрт.
Kirk Я должен был выбраться из комнаты, пока он не поймал меня, так что я выпрыгнул из кровати и запер свою подушку в ванной.
Luke Почему?
Kirk Потому что это была бомба.
Luke Конечно.
Kirk После нейтрализации моей подушки я выбежал по лестнице, вылез через окно ванной, забрался по решетке на стене дома и спрятался на крыше...
Luke Хм.
Kirk Совершенно голым.
Luke Ой, чёрт!
Kirk Худшее в ночных страхах — это всегда заканчивается тем, что я на крыше совершенно голый или бегу по улице совершенно голый или плаваю в бассейне в центре сообщества совершенно голый. Это был тот случай, когда я думал, что горю.
Лорелай [к Рори] У тебя голос, как у Бэмби.
Michel Каждый день, когда ты дышишь, ты усложняешь мою жизнь.
Рори [по телефону с Лорелай] Я же говорила, чтобы ты звонила на домашний телефон. Мой счет за мобильный просто ужасный.
Лорелай Но разговор со мной - бесценен.
Лорелай Я взрослая женщина.
Рори Сказала женщина с вафельницей Hello Kitty.
Christopher Можно провести этот танец?
Lorelai Не знаю. У тебя есть трастовый фонд? Всегда проверяй.
Кирк [Кирк вбегает в закусочную Люка, крича] Моя девушка - шлюха! Моя девушка - шлюха!
Лорелай О, отлично, теперь я даже не городская шлюха.
Rory [к Лорелея] Что я делаю? Я взываю. Ты должна это понять, я научилась этому от тебя.
Sookie [Лорелай о Люке] Ему пришлось наблюдать, как ты переходила от одного парня к другому, потом помолвка, потом помолвка снята, и терпеливо он ждал. И тут появляется этот парень и говорит: "Боже, она кого-то ещё встретит в этом мире, прежде чем встретиться со мной?"
Marty Ладно. Я помню что-то о Риме. Рим. Рим. Римляне там живут. Одри Хепберн провела там отпуск. Это название песни группы B52s.
Rory Другой Рим.
Marty Ладно. Всё, я не могу вспомнить. Университет сломал мой дух. Каждый бог¥й день говорит мне вещи, которых я не знаю, из-за этого я чувствую себя тупой.
[в отношении Кирка]
Рори Он всегда любил кошек. Просто у него никогда не было кошки.
Rory Я могу перейти от нуля к учебе менее чем за sixty секунд.
Customer Я ждал 10 минут!
Luke Извини, до рекорда даже не добрался.
Paris Я могу действительно позвонить тебе?
Lorelai В любое время. В любом месте.
Paris Я на этом настаиваю.
Lorelai Хорошо. Это не угроза, милая, если кто-то предлагает это добровольно.
Lorelai Мальчик, ты бы подумал, что любовные песни — это всё, что вы с Лейн хотите играть.
Zach Чувак, этот хруст только что прозвучал, как барабанная заплата в Baba O'Reilly.
Dave Да, Зак, музыкальный рот. Это круто.
Zach Но почему Дейв и Лейн хотят играть только любовные песни?
Lorelai Потому что, я только что подумала, знаешь, в имени Дейва - Дейв - у тебя последние две буквы в слове 'любовь'. В, Е. А в имени Лейн у тебя есть Л. Ты просто отбросишь А и добавишь О, и вот тебе результат.
Zach Чувак, дыхание Брайана громче, чем песня.
Brian У меня отклоненная перегородка. У всех женщин в моей семье и у меня она есть.
Zach Ну, это меня отвлекает.
Lane Держи дыхание, когда мы играем, Брайан. Вот, проблема решена. Ладно, давай, рок'n'ролл. Раз, два, три...
Zach Подождите. Главное здесь — дыхание не должно быть громче рок-группы. Я прав или я прав?
Rory Ребята, это было потрясающе. Честно, это было классно.
Dave Спасибо.
Zach Слушай, ты был крут, реально крут. Но ты как-то слишком близко подошёл ко мне, когда пел в микрофон.
Brian Я подошёл так близко, как нужно было.
Zach Твое нос коснулся моей щеки, чувак. Это слишком близко.
[Люк нанял нового официанта]
Рори О, боже мой.
Лорелай Что?
Рори Он нанял Бреннона Льюиса.
Лорелай И что?
Рори Фу!
Лорелай Он не выглядит так уж плохо.
Рори Это тот парень, который препарировал лягушку, не помыл руки, а потом съел сендвич.
Лорелай Фу!
Рори Он как потерянный брат Фаррелли. Он так тупой. Он смотрел 'Клуб завтрак' и решил склеить свои ягодицы скотчем.
Lorelai Так что, оказывается, я теперь Владеющая Лорелай.
Rory Хм. Похоже, это так.
Lorelai Это большая ответственность.
Rory Ну да.
Lorelai В основном это сейчас формальности. Присуждение рыцарских титулов, открытие супермаркетов. Но иногда ты можешь изгнать кого-то или позировать для марки.
Rory Круто. И монеты.
Lorelai Да, и монеты. Знаешь, когда-нибудь ты будешь Владеющей Лорелай.
Rory Мне не нравится эта идея!
Lorelai Почему нет? У тебя будет плащ.
Rory Потому что если я буду Владеющей Лорелай, значит, ты исчезнешь.
Lorelai Исчезну? Нет, не я. Я уйду задолго до этого. Я не собираюсь вести себя как королева Елизавета и заставлять тебя ждать вечно, заставлять развивать интерес к поло и архитектуре.
Rory Я боюсь лошадей.
Lorelai Я это знаю.
Rory Так что плащ, да?
Marty Хорошо. Я на самом деле достал для нас немного икры. У них не оказалось тостов, но я думаю, мы можем использовать Доритос и добиться очень похожего результата.
[замечает Анну]
Marty Привет.
Rory Это Анна.
Marty [восторженно выпучивает глаза] Париж переехала?
Paris [из-за спины] Я здесь, Марти.
Marty Я знаю, Париж.
Lorelai Как Чарли Роуз портит твой REM-сон?
Luke Потому что у него всегда есть какой-то тип, который продвигает книгу о том, как всё идет к черту, или они собираются принять закон, по которому всех с пирсингом в носу отправляют в Китай. Вдруг ты начинаешь грустить, думая, что мы все умрем и не пить воду – в моем бейгле антракс - и бац, вот и твой REM-сон.
Lorelai Или Мэл Брукс в эфире, он такой смешной, и ты думаешь: "Какой потрясающий мир мы живем, что есть Мэл Брукс, чтобы засыпать под него."
Luke Мэл Брукс никогда не бывает у Чарли Роуз, и когда он там, он говорит о нацистах, и тогда ты засыпаешь и видишь сны о нацистах, и они все выглядят как Нэйтан Лейн, и ты потом недели мучаешься.
Christopher Этот город как одна большая психиатрическая больница на амбулаторном лечении.
Sookie Что происходит?
Lorelai Мишель будет жить вечно.
Sookie Как дети из 'Славы'?
Lorelai Вот именно, что я и сказала.
Jess Да, женщины, с ними нельзя жить, но и оттого, чтобы они не прыгали в шкафы, не уйдёшь... сами понимаете.
Rory Итак, дедушка, как дела в страховании?
Richard О, люди умирают — мы платим. Люди попадают в аварии — мы платим. Люди теряют ногу — мы платим.
Lorelai Ну, по крайней мере, у тебя есть новый слоган.
Jess Эй, если ты собираешься меня нянчить, мне придется позвонить Эдди и Лампи и сказать, что я опаздываю.
Luke Замолчи на минуту, ладно?
Lorelai Ты испортил мою шутку.
Rory Нет, концовка испортила твою шутку.
Michel Ну как, поднятие руки? Нормально?
Lorelai Всё вполне хорошо.
Michel О, у меня отличное поднятие руки.
Lorelai Именно это написано на стене в туалете.
Мия В городе было фальшивое убийство?
Лорелай Да, потому что городу слишком скучно, чтобы было настоящее убийство.
Рори Не честно.
Лорелай Да, честно. Самое честное. Белоснежка честности.
Lorelai Это не моя вина, что «да» и «Джесс» рифмуются.
Emily Я уверена, ему бы понравилось, что его жизнь и труды так отметили.
Luke Он бы назвал меня д#р@м дураком.
Emily О.
Luke Разве не стоит сначала поблагодарить?
Jess За что?
Luke Ну, за то, что мы не коренные американцы, у которых отняли землю в обмен на одеяла с оспой.
Lorelai Аминь.
Лорелай [Люку] Я видела, как ты плаваешь на озере, так что я видела тебя без рубашки.
Джесс В последнее время? Потому что он действительно распустился.
Michel Не знаю, заметил ли кто-нибудь, но вдруг я единственный, кто работает.
Sookie Ты прав, никто не заметил.
Lorelai Мне нужна ты, Дин. Команде нужен ты.
Dean Какая команда?
Lorelai Выбирай любую команду - она нуждается в тебе.
Luke Мне нужно вернуться к начинке моей индейки.
Lorelai О, дорогой, у тебя есть время и на это, и на подготовку еды к Дню благодарения?
Luke Почему вы не можете уважать правила моего кафе?
Lorelai Я уважаю правила твоего кафе. Дело в этом бейсболке, он меня смущает.
Michel Да, это место впечатляющее, не правда ли? Я имею в виду, одна форма... как будто работаешь в пижаме. А эти наушники, разве они не потрясающие? Особенно когда, например, ты в ванной, в месте, где обычно предпочитаешь побыть одному. И вдруг... БАБАХ... кто-то трындит тебе в ухо. Как замечательно. Никогда не соскучишься.
Lorelai Наверное, нет.
Michel А люди, которые здесь работают. Настоящее удовольствие. Такие молодые, такие талантливые. Некоторые из них актёры в амбициозных офф-Бродвейских постановках. Они играют тараканов и бродяг, делают Шекспира, одетые как панк-рокеры. У меня мурашки по коже, только подумав об этом.
Lorelai Я думаю, что я на связи с другой стороной.
Rory С какой другой стороны...?
Lorelai С *другой* стороной!
Rory С республиканцами...?
Lorelai Ты знаешь, как в "Все в семье", когда Эдит болтает о чем-то, а Арчи делает вид, что вешается или стреляет себе в голову?
Rory Да?
Lorelai Не знаю. Что-то в этот момент заставило меня об этом подумать.
Emily Наверное, это настоящее время.
Rory Ты не должна была.
Lorelai О, да, мам, ты не должна была. Если только у тебя нет чего-то, что подойдёт и мне, в таком случае, молодец.
Christopher Переезжайте в Калифорнию. Вот что я делаю, когда мои родители ссорятся.
Christopher Мне нужно поработать сегодня вечером.
Lorelai [смеется] Извини. Я всё время забываю, что это уже не шутка.
Lorelai Как песок сквозь часglass, так и Гилморы в нашей жизни.
