Во 2 сезоне 19 серии сериала «Друзья» Чендлер делает все возможное, чтобы его сосед наконец-таки съехал, потому что он оказался очень странным человеком. Джо теперь безработный и не знает, что делать со своей жизнью.
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