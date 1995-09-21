Во 2 сезоне 5 серии сериала «Друзья» отчаявшемуся Чендлеру звонит какая-то девушка с очень красивым голосом и хочет услышать некоего Боба. Он решает подыграть ей. Среди остальных друзей назревает конфликт.
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