Во 2 сезоне 1 серии сериала «Друзья» влюбленная Рэйчел бежит встречать палеонтолога Росса в аэропорту, но тот приезжает не один, а с Джулией. Все надежды девушки разрушились в одно мгновение. Всезнающий Джо рекомендует Чендлеру сходить к портному.
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