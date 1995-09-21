Во 2 сезоне 1 серии сериала «Друзья» влюбленная Рэйчел бежит встречать палеонтолога Росса в аэропорту, но тот приезжает не один, а с Джулией. Все надежды девушки разрушились в одно мгновение. Всезнающий Джо рекомендует Чендлеру сходить к портному.