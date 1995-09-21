Во 2 сезоне 18 серии сериала «Друзья» становится понятно, что карьера Джо все-таки не удалась. Его популярный персонаж из мыльной оперы скоро умрет. Актеру придется снова искать работу. Новый сосед одинокого Чендлера очень его пугает.
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