Во 2 сезоне 21 серии сериала «Друзья» какие-то недоброжелатели достают Росса и Чендлера. Мужчины не знают, что с этим делать. У Моники свои проблемы, а Фиби в этот момент решает снова встретиться со своим настоящим отцом.