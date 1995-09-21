Во 2 сезоне 21 серии сериала «Друзья» какие-то недоброжелатели достают Росса и Чендлера. Мужчины не знают, что с этим делать. У Моники свои проблемы, а Фиби в этот момент решает снова встретиться со своим настоящим отцом.
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