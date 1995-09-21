Во 2 сезоне 20 серии сериала «Друзья» Рэйчел была не готова к такому серьезному разговору с Россом. Мужчина уже подумывает о свадьбе, но девушка об этом даже не задумывается. Чендлер и Джо находят общий язык с Ричардом.