Во 2 сезоне 20 серии сериала «Друзья» Рэйчел была не готова к такому серьезному разговору с Россом. Мужчина уже подумывает о свадьбе, но девушка об этом даже не задумывается. Чендлер и Джо находят общий язык с Ричардом.
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