Во 2 сезоне 14 серии сериала «Друзья» внезапно Моника приносит несколько вещей из родного дома. Родители просто решили их отдать ей. Там оказывается видео с выпускного. Рэйчел в очередной раз говорит Россу, что между ними все кончено.
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