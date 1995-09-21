Во 2 сезоне 14 серии сериала «Друзья» внезапно Моника приносит несколько вещей из родного дома. Родители просто решили их отдать ей. Там оказывается видео с выпускного. Рэйчел в очередной раз говорит Россу, что между ними все кончено.