Во 2 сезоне 16 серии сериала «Друзья» отец Росса и Моники узнает, что его друг Ричард встречается с какой-то молодой женщиной. Как вообще такое возможно в его-то возрасте? Джо решает съехать в новую квартиру и жить отдельно от Чендлера.