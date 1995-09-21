Во 2 сезоне 16 серии сериала «Друзья» отец Росса и Моники узнает, что его друг Ричард встречается с какой-то молодой женщиной. Как вообще такое возможно в его-то возрасте? Джо решает съехать в новую квартиру и жить отдельно от Чендлера.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail