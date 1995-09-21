Во 2 сезоне 2 серии сериала «Друзья» Моника отправляется с Джулией по магазинам, потому что что она все-таки девушка брата. Как же к этому отнесется Рэйчел, ведь они же лучшие подруги? Россу предлагают попробовать грудное молоко.