Во 2 сезоне 2 серии сериала «Друзья» Моника отправляется с Джулией по магазинам, потому что что она все-таки девушка брата. Как же к этому отнесется Рэйчел, ведь они же лучшие подруги? Россу предлагают попробовать грудное молоко.
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