Во 2 сезоне 22 серии сериала «Друзья» родители Рэйчел на стадии развода, но все равно оба приезжают на день ее рождения. Друзьям приходится придумать две разные вечеринки, чтобы ее мать и отец не пересекались. Но это не так просто.
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