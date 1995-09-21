Во 2 сезоне 22 серии сериала «Друзья» родители Рэйчел на стадии развода, но все равно оба приезжают на день ее рождения. Друзьям приходится придумать две разные вечеринки, чтобы ее мать и отец не пересекались. Но это не так просто.