Во 2 сезоне 17 серии сериала «Друзья» отчаявшемуся Чендлеру ничего не остается, как начать поиски нового соседа. Монике не нравится, что палеонтолог Росс постоянно находится рядом. Фиби наконец-то записывает свое первое музыкальное видео.
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