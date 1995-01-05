В 1 сезоне 7 серии сериала «Друзья» во всем городе отключили свет. Друзья собираются в квартире у Моники со свечами. Трудоголик Чендлер застрял в банке вместе с очень известной моделью. Внезапно Рэйчел и Росс находят кошку.
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