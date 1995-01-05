В 1 сезоне 1 серии сериала «Друзья» после того как Рэйчел кинула Барри у алтаря, девушка переезжает к старой подруге Монике. В это время Росс переживает развод, но вспоминает о своих давних чувствах к новой соседке своей сестры, и это отвлекает его.