В 1 сезоне 19 серии сериала «Друзья» палеонтологу Россу надо отлучиться, но кто же будет смотреть за его обезьянкой? Он поручает это Рэйчел под большим сомнением. Тем временем девушку ждет некий сюрприз от бывшего жениха.
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