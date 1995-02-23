В 1 сезоне 17 серии сериала «Друзья» неугомонная Моника и Рэйчел оказываются в больнице и встречают там двух симпатичных докторов. Они думают пригласить их на свидание. Потерянный Росс видится с отцом, чтобы спросить у него совета.
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