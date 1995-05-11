В 1 сезоне 23 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс вот-вот станет отцом, и ему страшно за собственное будущее. Он спорит со Сьюзан, в то время как Кэрол уже готова к рождению ребенка. Безработный Джо внезапно знакомится с одной женщиной.