В 1 сезоне 23 серии сериала «Друзья» палеонтолог Росс вот-вот станет отцом, и ему страшно за собственное будущее. Он спорит со Сьюзан, в то время как Кэрол уже готова к рождению ребенка. Безработный Джо внезапно знакомится с одной женщиной.
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