В 1 сезоне 2 серии сериала «Друзья» потерявшаяся в жизни Рэйчел собирается отдать свое обручальное кольцо Барри, но теряет его. Драгоценность оказывается в приготовленной лазанье Моники. Росс встречается со своей бывшей женой.
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