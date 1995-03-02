В 1 сезоне 18 серии сериала «Друзья» харизматичная Рэйчел не хочет быть больше официанткой. Ей вообще никогда не нравилась эта работа. Она готовится к собеседованию в классную компанию, и у нее есть все возможности получить эту должность.