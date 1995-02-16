В 1 сезоне 15 серии сериала «Друзья» Чендлер и Моника понимают, что им надо что-то менять в своей жизни. Начать стоит с карьеры и двигаться к новым целям. Их ждут новые свершения. Палеонтолог Росс опять пытается начать встречаться с другими людьми.
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