В 1 сезоне 11 серии сериала «Друзья» ненавистная мать Чендлера, известнся писательница, решает навестить своего сына. Во время званого ужина она случайно целует Росса. Моника и Фиби влюбляются в одного и того же человека.
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