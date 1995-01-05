В 1 сезоне 5 серии сериала «Друзья» Росс и Рэйчел идут в прачечную. Для брата этот день очень значим, и он собирается к нему подготовиться, покупая много разных порошков и ополаскивателей, надеясь показать себя с лучшей стороны перед Рэйчел.