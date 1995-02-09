В 1 сезоне 14 серии сериала «Друзья» душа компании Чендлер оказывается на свидании с бывшей, которую он бросал аж дважды. Девушки устраивают ночь для себя любимых. Они организовывают костер, где сжигают разные напоминания о прошлых отношениях.
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