В 1 сезоне 8 серии сериала «Фрейд» старый уклад находится под ударом, ведь враг внутри. Похоже, что все ведет к внутреннему перевороту. Интересно, если дверь однажды откроется, смогут ли ее потом закрыть?
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