В 1 сезоне 3 серии сериала «Фрейд» дуэль заканчивается неожиданным поворотом событий и плохими последствиями. София совершает смертоносные ошибки. Мечтатель воспрянет ото сна. Фрейд проникает в тайны сознания.
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