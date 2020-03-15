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Киноафиша Сериалы Фрейд Сезоны Сезон 1 Серия 6

Фрейд 2020 6 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Истерия
Сезон 1 / Серия 1 15 марта 2020
Травма
Сезон 1 / Серия 2 15 марта 2020
Лунатик
Сезон 1 / Серия 3 18 марта 2020
Тотем и Табу
Сезон 1 / Серия 4 18 марта 2020
Стрелять
Сезон 1 / Серия 5 18 марта 2020
Регрессия
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2020
Катарсис
Сезон 1 / Серия 7 22 марта 2020
Смещение
Сезон 1 / Серия 8 22 марта 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Фрейд», когда Фрейд видит труп пианиста, то понимает, что последствия травмы куда сильнее, чем он предполагал. Тем временем Виктор получает приглашение, а Кисс борется с Хайнцем.

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