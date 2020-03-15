В 1 сезоне 6 серии сериала «Фрейд», когда Фрейд видит труп пианиста, то понимает, что последствия травмы куда сильнее, чем он предполагал. Тем временем Виктор получает приглашение, а Кисс борется с Хайнцем.
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