В 1 сезоне 5 серии сериала «Фрейд» разъяренная неумением осознать свои потаенные желания и прояснить, что означают ее ночные кошмары, Флер конфликтует с Фрейдом. Когда ярость переполняет, проявляются убийцы.
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