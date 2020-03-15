В 1 сезоне 4 серии сериала «Фрейд», пока Зигмунд находится на краю пропасти, сбываются его лучшие мечты и худшие кошмары. София с Виктором осознают свои самые потаенные желания и превращают их в реальность.
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