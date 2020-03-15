В 1 сезоне 2 серии сериала «Фрейд», несмотря на сопротивление его теориям, Фрейд убеждает полицию спасать невинную жертву. Но, чтобы расследование закончилось успешно, ему необходимо объединиться с аутсайдером.
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